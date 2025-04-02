Многие ее представители взяли оружие в руки. Большая же часть донатит, волонтерит и пытается быть полезной в информационном пространстве, где доносит на международную арену проукраинские нарративы.

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Государство отметило вклад в поддержку Сил обороны

Одним из тех, кто помогает нашей армии, является президент Колоса Андрей Засуха. Он получил награду от Владимира Зеленского "За оборону Украины", сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ковалевского клуба.

"Президент футбольного клуба Колос Ковалевка Андрей Анатольевич Засуха получил высокую государственную награду – отличие Президента Украины "За оборону Украины". Эта награда является признанием его значительного вклада в поддержку Вооруженных Сил Украины, помощь ветеранам войны с инвалидностью, их семьям и детям из детских домов.

Футбольный клуб Колос гордится своим президентом и его неутомимой работой на благо Украины. Вместе мы продолжаем поддерживать тех, кто защищает нашу страну и делать свой вклад в ее будущее", – говорится в заявлении.



Андрей Засуха получил государственную награду "За оборону Украины" / Фото ФК Колос

К слову. Колос занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ. Свой следующий поединок команда из Ковалевки проведет 7 апреля дома против Руха.

Напомним, что сейчас службу в НГУ проходит легенда украинского футбола Владислав Ващук. Недавно он рассказал о самых тяжелых моментах на войне.