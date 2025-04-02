Чимало її представників взяли зброю до рук. Більша ж частина донатить, волонтерить та намагається бути корисною в інформаційному просторі, де доносить на міжнародну арену проукраїнські наративи.

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Держава відзначила вклад у підтримку Сил оборони

Одним із тих, хто допомагає нашому війську, є президент Колоса Андрій Засуха. Він отримав нагороду від Володимира Зеленського "За оборону України", повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу ковалівського клубу.

"Президент футбольного клубу Колос Ковалівка Андрій Анатолійович Засуха отримав високу державну нагороду – відзнаку Президента України "За оборону України". Ця нагорода є визнанням його значного внеску в підтримку Збройних Сил України, допомогу ветеранам війни з інвалідністю, їхнім родинам і дітям із дитячих будинків.

Футбольний клуб Колос пишається своїм президентом і його невтомною роботою на благо України. Разом ми продовжуємо підтримувати тих, хто боронить нашу країну та робити свій внесок у її майбутнє", – йдеться у заяві.



Андрій Засуха отримав державну нагороду "За оборону України" / Фото ФК Колос

До слова. Колос посідає 12-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Свій наступний поєдинок команда з Ковалівки проведе 7 квітня вдома проти Руха.

Нагадаємо, що наразі службу в НГУ проходить легенда українського футболу Владислав Ващук. Нещодавно він розповів про найважчі моменти на війні.