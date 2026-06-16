Усик встретился с президентом UFC: что об этом сказал украинский чемпион по боксу

Александр Усик продолжает делиться подробностями своего визита в США. Украинский боксер встретился с влиятельными деятелями из мира спорта.

Обладатель поясов IBF, WBA и WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,72 килограмма) поделился фотографией с президентом UFC Дейной Уайтом. Об этом событии стало известно из соцсети X нашего земляка.

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Что сказал Усик о Уайте?

Александр встретился с главой WWE Ником Ханом и руководителем UFC и Zuffa Boxing Дейной Уайтом. Спортсмен прокомментировал это событие следующим образом.

Было просто приятно увидеться с Дейной Уайтом и Ником Ханом — двумя людьми, которые продолжают формировать будущее боевых искусств и спортивных развлечений. Уважение,

– написал Усик.

Отметим, что в боксерском промоушене Уайта уже выступает ряд известных украинских боксеров. Среди наших соотечественников в Zuffa Boxing: Александр Гвоздик, Сергей Богачук, Серий Деревянченко и Владислав Сиренко. Отметим, что Гвоздик был чемпионом мира в 2018–2019 гг.

С кем ещё встретился Усик?

Речь идет о президенте США Дональде Трампе. Их встреча состоялась прямо в знаменитом Овальном кабинете. О чём беседовали спортсмен и политик — пока неизвестно.

Известно, что во время визита к главе американского государства Александр Усик преподнес ему подарок — рамку, в которой размещены его подписанная перчатка и несколько фотографий.