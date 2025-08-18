Владелец Полесья Геннадий Буткевич попал в неприятную ситуацию. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство в отношении мошенничества, совершенного в особо крупных размерах.

Владельца житомирского клуба обманули на значительную сумму. К махинациям были причастны работники из структуры "волков", сообщает 24 канал со ссылкой на судебный реестр.

Что известно о деле Буткевича?

В ходе расследования были установлены мошеннические действия с целью завладеть средствами президента Полесья Геннадия Буткевича. По имеющейся информации, сумма составляет – 220 тысяч долларов.

Следователи установили, что двое граждан Украины были причастны к мошенническим действиям, которые работали в житомирском клубе. Или даже до сих пор трудоустроены в структуре "волков".

Из описания известно, что один из них – это Владимир Тесля. Столичный суд уже арестовал ряд его имущества – 639 патронов различного калибра, семь сигнальных ракет, три дымовые шашки, а также печать украинской федерации смешанных боевых искусств.

Также у Тесли было изъято два IPhone. Один из них темного-зеленого цвета и чехлом с надписью "STROKIE" Volodymyp TESLYA.

К слову. Владимир Тесля был вице-президентом Полесья. В феврале 2025 года его уволили из житомирского клуба.

Отметим, что также правоохранительные органы нашли 30 тысяч долларов в доме Владимира Тесли. Однако эти средства не попали под арест.

