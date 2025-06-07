Криштиану Роналду поделился важной новостью о своем ближайшем будущем. Форвард почти окончательно решил пропустить Клубный чемпионат мира, несмотря на многочисленные приглашения и предложения, пишет 24 канал со ссылкой на Marca.

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Что сказал легенда о Клубном чемпионате мира

Он отметил, что почти окончательно решил, что не примет участия в предстоящем турнире. Игрок получал многочисленные предложения и приглашения к участию.

Происходили разговоры, были контакты ... но следует учитывать краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу,

– сказал Криштиану Роналду.

К слову. В сезоне 2024/2025 Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Саудовской Про-лиги. Португалец забил 25 голов в 30 матчах чемпионата.

Напомним, что португалец может покинуть Аль-Настр и перейти в Аль-Хиляль. Правда, такое решение он принял, поскольку хотел участвовать в Клубном чемпионате мира.