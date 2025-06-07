Кріштіану Роналду поділився важливою новиною про своє найближче майбутнє. Форвард майже остаточно вирішив пропустити Клубний чемпіонат світу попри численні запрошення та пропозиції, пише 24 канал з посиланням на Marca.

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Що сказав легенда про Клубний чемпіонат світу

Він зазначив, що майже остаточно вирішив, що не візьме участі у майбутньому турнірі. Гравець отримував численні пропозиції та запрошення до участі.

Відбувалися розмови, були контакти… але слід зважати на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу,

– сказав Кріштіану Роналду.

До слова. У сезоні 2024/2025 Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром Саудівської Про-ліги. Португалець забив 25 голів у 30 матчах чемпіонату.

Нагадаємо, що португалець може покинути Аль-Настр і перейти в Аль-Хіляль. Щоправда, таке рішення він ухвалив, оскільки хотів брати участь у Клубному чемпіонаті світу.