Роналду сделал откровенность об участии в Клубном чемпионате мира
- Криштиану Роналду почти окончательно решил не участвовать в Клубном чемпионате мира несмотря на многочисленные приглашения и предложения.
- В сезоне 2024/2025 Роналду стал лучшим бомбардиром Саудовской Про-лиги, забив 25 голов в 30 матчах чемпионата.
- Роналду может покинуть Аль-Настр и перейти в Аль-Хиляль, поскольку хотел участвовать в Клубном чемпионате мира.
Легендарный форвард Криштиану Роналду раскрыл свои планы на будущее. Он также поставил точку в вопросе своего участия на Клубном чемпионате мира.
Криштиану Роналду поделился важной новостью о своем ближайшем будущем. Форвард почти окончательно решил пропустить Клубный чемпионат мира, несмотря на многочисленные приглашения и предложения, пишет 24 канал со ссылкой на Marca.
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Что сказал легенда о Клубном чемпионате мира
Он отметил, что почти окончательно решил, что не примет участия в предстоящем турнире. Игрок получал многочисленные предложения и приглашения к участию.
Происходили разговоры, были контакты ... но следует учитывать краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу,
– сказал Криштиану Роналду.
К слову. В сезоне 2024/2025 Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Саудовской Про-лиги. Португалец забил 25 голов в 30 матчах чемпионата.
Напомним, что португалец может покинуть Аль-Настр и перейти в Аль-Хиляль. Правда, такое решение он принял, поскольку хотел участвовать в Клубном чемпионате мира.