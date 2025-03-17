Джокович лаконично прокомментировал митинги в Сербии против пророссийской власти
- В Сербии с осени 2024 года продолжаются антиправительственные протесты против коррупции, в которых участвуют проевропейские силы и сторонники России.
- Теннисист Новак Джокович, бывший номер один в мире, поддержал протесты, опубликовав фото и комментарий "История! Величественно" в Instagram.
В Сербии с осени прошлого продолжаются массовые антиправительственные протесты. Митингующие требуют смены власти, которую обвиняют в масштабной коррупции.
В субботу, 15 марта, в столице Сербии Белграде состоялся грандиозный митинг. В масштабной акции приняли участие более 100 тысяч протестующих, пишет 24 Канал.
Читайте также Швьонтек отметилась скверным поведением во время матча в Индиан-Уэллсе: эмоциональное видео
Кого поддержал Джокович в сербских протестах
Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на протесты. Он опубликовал в своем инстаграме фото митинга в центре Белграда.
24-кратный победитель турниров "Большого шлема" двумя словами прокомментировал события в Сербии.
"История! Величественно", – написал Джокович.
Реакция Джоковича на протесты в Сербии / скриншот из инстаграма теннисиста
Что происходит в Сербии
- Напомним, что протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года. Толчком к митингам стала трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Сад. Тогда после обвала сооружения погибло 15 человек.
- Протестующие обвиняют власть во главе с президентом Сербии Александром Вучием в тотальной коррупции и халатности. Сербские власти известны своим лояльным отношением к России.
- Отметим, что Новак Джокович старался избегать темы войны в Украине. Титулованный спортсмен демонстрировал свой нейтралитет и призвал к допуску российских спортсменов.
- Однако назвать протесты в Сербии антироссийскими нельзя. В них участвуют проевропейские силы и откровенные сторонники страны-агрессора.