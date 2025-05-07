На кону вторая путевка в финал ЛЧ: где смотреть матч ПСЖ – Арсенал в Украине
- Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом состоится 7 мая в Париже.
- В Украине прямая трансляция будет доступна на медиасервисе Megogo, а прокомментируют ее Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко.
- В первом матче ПСЖ одержали победу 1:0, а победитель этой пары встретится в финале с Интером.
В среду, 7 мая, состоится второй ответный матч полуфинала Лиги чемпионов-2024/2025. За путевку в титульный поединок будут бороться ПСЖ и Арсенал.
Противостояние европейских грандов состоится в Париже на "Парк де Пренс". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.
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Кто покажет матч полуфинала Лиги чемпионов
В Украине прямая трансляция поединка ПСЖ – Арсенал будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "Megogopack XL".
Противостояние прокомментируют Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко. За час до старта матча на канале "Megogo Футбол 1" начнется традиционная аналитическая студия.
Ведущими будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков. Приглашенными гостями станут бывший футболист сборной Украины Александр Головко и комик Олег Маслюк.
К слову. Это будет седьмое официальное очное противостояние между ПСЖ и Арсеналом. Минимальное преимущество имеют лондонцы – две победы против одной, а еще три раза была зафиксирована ничья. Баланс голов также в пользу "канониров" – 7:5.
Напомним, что в первом матче подопечные Луиса Энрике одержали минимальную победу со счетом 1:0. На победителя этой пары в финале ждет Интер, который по сумме двух поединков одолел Барселону.