Клуб Забарного обогатился после выигрыша Лиги чемпионов – сколько заработали ПСЖ и Арсенал

Французский ПСЖ заработал солидную сумму призовых во время победной кампании в Лиге чемпионов. Клуб Ильи Забарного и по этому показателю оставил финалиста на втором месте.

Участники финального противостояния в Будапеште заработали больше других клубов, которые приняли участие в Лиге чемпионов 2025/26. Об этом сообщило издание The Athletic.

Какие суммы денег выиграли команды?

Источник отмечает, что поражение в финале не означает для Арсенала никаких финансовых проблем. Наоборот, несмотря на проигрыш в финале, Арсенал заработал рекордную для себя сумму в Лиге чемпионов – 143 миллиона евро.

До финального поединка "канониры" опережали ПСЖ по финансовому показателю в евротрофее, однако потеряли пальму первенства после игры в Будапеште.

Получение титула принесло французскому клубу бонус в размере 6,5 миллиона евро, а суммарный доход за турнир составил около 146 миллионов евро.

Победитель Лиги чемпионов: что дальше?

Обладатели трофея попали в матч за Суперкубок УЕФА. Соперниками французской команды станут футболисты Астон Виллы. Этот матч состоится 12 августа в австрийском городе Зальцбург.

За участие в Суперкубке организаторы заплатят участникам дополнительные бонусы, поэтому итоговая сумма доходов от Лиги чемпионов 2025/26 станет для парижан еще немного больше.

Также ПСЖ стал участником чемпионата мира среди клубов 2029 года. Место проведения турнира пока не известно.