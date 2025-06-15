Онлайн-трансляция матча ПСЖ – Атлетико на Клубном чемпионате мира-2025

ПСЖ и Атлетико сыграют стартовый матч на Клубном чемпионате мира-2025. За ходом встречи можно следить онлайн на сайте 24 Канала.

В воскресенье, 15 июня, на Клубном чемпионате мира состоится один из самых интересных матчей групповой стадии. В рамках первого тура между собой сойдутся ПСЖ и Атлетико, сообщает 24 Канал.

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Анонс матча ПСЖ – Атлетико

Парижский клуб провел молниеносный сезон 2024-2025. Команда Луиса Энрике выиграла все возможные трофеи, в том числе и долгожданную Лигу чемпионов.

В решающем матче соревнования ПСЖ раздавил Интер со счетом 5:0. Неудивительно, что теперь парижане являются одними из фаворитов на победу в Клубном чемпионате мира.

Уже на групповой стадии, кроме Ботафого и Сиэтл Саундерс, ПСЖ сойдется с еще одним грандом в лице Атлетико. Команда Диего Симеоне не особо впечатлила в прошлом сезоне, хотя и не провалилась. Третье место в Ла Лиге и 1/8 финала ЛЧ – именно таким сейчас является уровень "матрасников".

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Где смотреть

Матч ПСЖ – Атлетико онлайн можно будет посмотреть на канале "Суспільне Спорт". Он доступен как в кабельных сетях, так и на ОТТ-платформах. Начало поединка – 15 июня в 22:00 (по киевскому времени).

Встреча пройдет в Пасадене на стадионе "Роуз Боул". Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи ПСЖ – Атлетико. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.