Справились без Дембеле: ПСЖ раздавил Атлетико в первом матче Клубного чемпионата мира

ПСЖ уверенно стартовал на Клубном чемпионате мира. Команда Луиса Энрике без проблем справилась с Атлетико благодаря двум ассистам Кварацхелии.

В США начался Клубный чемпионат мира-2025. В первый игровой день были отыграны три встречи. Центральной из них была битва между ПСЖ и Атлетико, сообщает 24 Канал.

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Послевкусие победы в ЛЧ

Парижане приехали на КЧМ в статусе абсолютно лучшей команды Европы. Подопечные Луиса Энрике выиграли все французские турниры, а также эффектно триумфовали в Лиге чемпионов. Победа 5:0 над Интером – самая крупная за всю историю главного еврокубка!

Теперь же ПСЖ настроен покорить реформированный клубный Мундиаль. Уже в первом матче группы команде Энрике выпал гранд европейского футбола в лице Атлетико.

Именно эти команды являются фаворитами в своей группе, где также играют Ботафого и Сиэтл Саундерз. Команды выставили основные составы на этот матч, хотя ПСЖ не мог рассчитывать на травмированных Дембеле и Барколя.

ПСЖ – Атлетико 4:0

Голы: Руис, 19, Витинья, 45+1, Маюлу, 87, Ли Кан Ин, 90+7 (пен).

Французы считались явными фаворитами игры и начали доказывать это с первых минут. Моменты имели Кварацхелия и Рамуш, но героями первого тайма стали полузащитники.

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Хотя и грузин был на высоте, отдав два ассиста. Сначала после его паса точно пробил Фабиан Руис. А перед перерывом увеличил преимущество ПСЖ Витинья, который протащил мяч с центра поля и поразил нижний угол ворот Облака.

Эти два гола позволили ПСЖ комфортно чувствовать себя после перерыва. Атлетико смог перехватить инициативу и даже забил. Впрочем, гол Альвареса отменили после просмотра VAR, который заметил фол от Коке перед этим.

В конце концов команда Симеоне пропустила еще дважды – от Маюлу и от Ли Кан Ина (с пенальти). Парижане уверенно начинают свой путь на КЧМ и спокойно могут готовиться к битве с Ботафого. Атлетико же попытается взять первые очки в матче против Сиэтл Саундерз.