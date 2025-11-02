Мюнхенцы едут покорять Париж: кто фаворит в битве ПСЖ – Бавария в Лиге чемпионов

Во вторник, 4 ноября, в Париже состоится один из центральных матчей 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов-2025/2026, в котором ПСЖ примет мюнхенскую Баварию. Поединок начнется в 22:00 (по киевскому времени).

Противостояние ПСЖ – Бавария состоится на "Парк де Пренс". К сожалению, участие в этом матче не примет украинский центральный защитник парижан Илья Забарный, который в предыдущем туре Лиги чемпионов получил удаление, информирует 24 Канал.

К теме Лига чемпионов 2025-2026: календарь, результаты матчей и турнирная таблица

Что известно вокруг матча ПСЖ – Бавария?

Уже на 37-й минуте Забарный подвел ПСЖ, оставив команду в меньшинстве уже в первом тайме. К счастью для фанов парижского клуба, даже без Ильи команда Луиса Энрике одержала убедительную выездную победу над леверкузенским Байером 7:2. Дубль в немецкие владения оформил Дезире Дуэ.

Бавария в третьем туре дома разгромила бельгийское Брюгге со счетом 4:0. За мюнхенскую команду забивали Леннарт Карль, Гарри Кейн, Луис Диас и Николя Джексон.

После трех туров ПСЖ и Бавария идет среди лидеров общей турнирной таблицы – первое и второе место. У обоих клубов по 9 набранных баллов.

Ближайшая игра между ПСЖ и Баварией станет 16-й в истории футбола. Сейчас минимальным преимуществом по количеству побед обладает мюнхенский клуб – 8 против 7-ми побед у парижан. Это противостояние настолько драматичное, что ни разу не сводились к мировой.

К слову. В рамках Лиги чемпионов ПСЖ играло против Баварии 14 раз – 6 побед против 8-ми у мюнхенцев. Последний раз эти клубы играли между собой на групповом этапе прошлого сезона-2024/2025. Та игра закончилась минимальной победой немецкого гранда 1:0. Единственный и победный гол в составе мюнхенского клуба забил центральный защитник Ким Мин Дже.

Последний раз зрители видели это топовое противостояние в четвертьфинале Клубного чемпионата мира-2024. В той игре ПСЖ "всухую" переиграл ПСЖ 2:0. Голы забивали Дезире Дуэ и Усман Дембеле.

На правах рекламы

Прогноз Favbet

ПСЖ имеет небольшое преимущество на победу в домашнем матче по линии Favbet – 2,28. Зато победу Баварии оценивают коэффициентом 2,78. Ничья – 4,18.

Вероятно, что команды подарят болельщикам результативный футбол. Тотал голов больше 2,5 – 1,35. Такой же коэффициент стоит на то, что оба коллектива забьют.

Нулевую ничью в первом тайме оценивают в 4,18. Насколько вероятно увидеть мировую в одном из таймов: да – 1,71; нет – 2,01.

Скорее всего, что именно игроки парижского клуба первыми размочат нули на табло – 1,85. А вот на первый гол во встрече от гостей из Германии – 2,05.

Будут ли результативные удары в обоих таймах? Да – 1,35; нет – ровно 3.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022

Как ПСЖ и Бавария выступают в розыгрыше Лиги чемпионов?