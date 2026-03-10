ПСЖ – Челси: во сколько и где смотреть матч 1/8 финала Лиги Чемпионов
- Матч ПСЖ – Челси состоится 11 марта на стадионе Парк де Пренс в Париже в 22:00 по киевскому времени.
- В Украине прямую трансляцию матча покажет MEGOGO.
В среду, 11 марта, Париж будет принимать поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Челси. Этот матч станет первым очным противостоянием команд после финала Клубного чемпионата мира по футболу.
24 канал расскажет, когда и где можно будет посмотреть этот матч. В нем может принять участие центральный защитник сборной Украины Илья Забарный.
Во сколько начнется матч ПСЖ – Челси?
Матч пройдет на стадионе Парк де Пренс в Париже и начнется в 22:00 по киевскому времени.
ПСЖ – Челси: где смотреть игру?
В Украине прямую трансляцию матча ПСЖ – Челси эксклюзивно покажет MEGOGO.
Матч доступен для просмотра по подпискам "MEGOPACK", "Спорт", а также в пакетах "MEGOPACK N+S" и "MEGOPACK Y".
Комментатором матча будет Вадим Скичко.
Победитель противостояния между в четвертьфинале Лиги чемпионов встретится с командой, которая победит в паре Галатасарай – Ливерпуль.
Противостояние ПСЖ – Челси
Сезон 2004/2005 (групповой этап):
ПСЖ – Челси – 0:0
Челси – ПСЖ – 3:0
Сезон 2013/2014 (четвертьфинал):
ПСЖ – Челси – 3:1
Челси – ПСЖ – 2:0
По сумме двух матчей: 3:3, Челси прошел дальше по правилу выездного гола.
Сезон 2014/2015 (1/8 финала):
ПСЖ – Челси – 1:1
Челси – ПСЖ – 2:2
По сумме: 3:3, ПСЖ прошел дальше по правилу выездного гола.
Сезон 2015/2016 (1/8 финала):
ПСЖ – Челси – 2:1
Челси – ПСЖ – 1:2
По сумме: 4:2, ПСЖ прошел дальше.
Всего в рамках Лиги чемпионов команды провели 8 матчей:
победы Челси – 2,
победы ПСЖ – 3,
ничьи – 3.
Разница мячей – 10:11 в пользу ПСЖ.
Что известно о Лиге Чемпионов 2025/2026?
Сезон стартовал в сентябре 2025 года и продлится до 30 мая 2026 года. Финальный матч состоится на "Пушкаш Арене" в Будапеште.
Французская команда продемонстрировала яркую результативность в групповом этапе: в матче против Байера она одержала разгромную победу 7:2 (21 октября 2025), что стало одной из самых результативных игр регулярного сезона.
Челси уверенно прошел групповой этап, одержав важные победы, в частности над Барселоной 3:0 и Пафосом 1:0, и готовятся к плей-офф после триумфа в Клубном чемпионате мира по футболу над ПСЖ.