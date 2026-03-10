24 канал расскажет, когда и где можно будет посмотреть этот матч. В нем может принять участие центральный защитник сборной Украины Илья Забарный.

Во сколько начнется матч ПСЖ – Челси?

Матч пройдет на стадионе Парк де Пренс в Париже и начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ – Челси: где смотреть игру?

В Украине прямую трансляцию матча ПСЖ – Челси эксклюзивно покажет MEGOGO.

Матч доступен для просмотра по подпискам "MEGOPACK", "Спорт", а также в пакетах "MEGOPACK N+S" и "MEGOPACK Y".

Комментатором матча будет Вадим Скичко.

Победитель противостояния между в четвертьфинале Лиги чемпионов встретится с командой, которая победит в паре Галатасарай – Ливерпуль.

Противостояние ПСЖ – Челси

Сезон 2004/2005 (групповой этап):

ПСЖ – Челси – 0:0

Челси – ПСЖ – 3:0

Сезон 2013/2014 (четвертьфинал):

ПСЖ – Челси – 3:1

Челси – ПСЖ – 2:0

По сумме двух матчей: 3:3, Челси прошел дальше по правилу выездного гола.

Сезон 2014/2015 (1/8 финала):

ПСЖ – Челси – 1:1

Челси – ПСЖ – 2:2

По сумме: 3:3, ПСЖ прошел дальше по правилу выездного гола.

Сезон 2015/2016 (1/8 финала):

ПСЖ – Челси – 2:1

Челси – ПСЖ – 1:2

По сумме: 4:2, ПСЖ прошел дальше.

Всего в рамках Лиги чемпионов команды провели 8 матчей:

победы Челси – 2 ,

победы ПСЖ – 3 ,

ничьи – 3.

Разница мячей – 10:11 в пользу ПСЖ.

