24 канал розповість, коли і де можна буде подивитися цей матч. У ньому може взяти участь центральний захисник збірної України Ілля Забарний.
О котрій розпочнеться матч ПСЖ – Челсі?
Матч пройде на стадіоні Парк де Пренс у Парижі та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
ПСЖ – Челсі: де дивитися гру?
В Україні пряму трансляцію матчу ПСЖ – Челсі ексклюзивно покаже MEGOGO.
Матч доступний для перегляду за передплатами "MEGOPACK", "Спорт", а також у пакетах "MEGOPACK N+S" та "MEGOPACK Y".
Коментатором матчу буде Вадим Скічко.
Переможець протистояння між у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зустрінеться з командою, яка переможе в парі Галатасарай – Ліверпуль.
Протистояння ПСЖ – Челсі
Сезон 2004/2005 (груповий етап):
ПСЖ – Челсі – 0:0
Челсі – ПСЖ – 3:0
Сезон 2013/2014 (чвертьфінал):
ПСЖ – Челсі – 3:1
Челсі – ПСЖ – 2:0
За сумою двох матчів: 3:3, Челсі пройшов далі за правилом виїзного гола.
Сезон 2014/2015 (1/8 фіналу):
ПСЖ – Челсі – 1:1
Челсі – ПСЖ – 2:2
За сумою: 3:3, ПСЖ пройшов далі за правилом виїзного гола.
Сезон 2015/2016 (1/8 фіналу):
ПСЖ – Челсі – 2:1
Челсі – ПСЖ – 1:2
За сумою: 4:2, ПСЖ пройшов далі.
Загалом у рамках Ліги чемпіонів команди провели 8 матчів:
перемоги Челсі – 2,
перемоги ПСЖ – 3,
нічиї – 3.
Різниця м'ячів – 10:11 на користь ПСЖ.
Що відомо про Лігу Чемпіонів 2025/2026?
Сезон стартував у вересні 2025 року і триватиме до 30 травня 2026 року. Фінальний матч відбудеться на "Пушкаш Арені" в Будапешті.
Французька команда продемонструвала яскраву результативність у груповому етапі: у матчі проти Баєра вона здобула розгромну перемогу 7:2 (21 жовтня 2025), що стало однією з найрезультативніших ігор регулярного сезону.
Челсі впевнено пройшов груповий етап, здобувши важливі перемоги, зокрема над Барселоною 3:0 та Пафосом 1:0, і готуються до плей‑оф після тріумфу у Клубному чемпіонаті світу з футболу над ПСЖ.