24 канал розповість, коли і де можна буде подивитися цей матч. У ньому може взяти участь центральний захисник збірної України Ілля Забарний.

О котрій розпочнеться матч ПСЖ – Челсі?

Матч пройде на стадіоні Парк де Пренс у Парижі та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

ПСЖ – Челсі: де дивитися гру?

В Україні пряму трансляцію матчу ПСЖ – Челсі ексклюзивно покаже MEGOGO.

Матч доступний для перегляду за передплатами "MEGOPACK", "Спорт", а також у пакетах "MEGOPACK N+S" та "MEGOPACK Y".

Коментатором матчу буде Вадим Скічко.

Переможець протистояння між у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зустрінеться з командою, яка переможе в парі Галатасарай – Ліверпуль.

Протистояння ПСЖ – Челсі

Сезон 2004/2005 (груповий етап):

ПСЖ – Челсі – 0:0

Челсі – ПСЖ – 3:0

Сезон 2013/2014 (чвертьфінал):

ПСЖ – Челсі – 3:1

Челсі – ПСЖ – 2:0

За сумою двох матчів: 3:3, Челсі пройшов далі за правилом виїзного гола.

Сезон 2014/2015 (1/8 фіналу):

ПСЖ – Челсі – 1:1

Челсі – ПСЖ – 2:2

За сумою: 3:3, ПСЖ пройшов далі за правилом виїзного гола.

Сезон 2015/2016 (1/8 фіналу):

ПСЖ – Челсі – 2:1

Челсі – ПСЖ – 1:2

За сумою: 4:2, ПСЖ пройшов далі.

Загалом у рамках Ліги чемпіонів команди провели 8 матчів:

перемоги Челсі – 2 ,

перемоги ПСЖ – 3 ,

нічиї – 3.

Різниця м'ячів – 10:11 на користь ПСЖ.

