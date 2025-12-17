Трофей для Забарного: ПСЖ по пенальти обыграл Фламенго и завоевал Межконтинентальный кубок

В среду, 17 декабря, состоялся финальный матч Межконтинентального кубка. За почетный трофей боролись французский Пари Сен-Жермен и бразильский Фламенго.

Поединок между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес проходил на стадионе "Ахмад бин Али" в катарском Аль-Райяне. В стартовом составе ПСЖ не нашлось место Илье Забарному, который оказался на скамейке запасных, сообщает 24 Канал.

Кто стал обладателем Межконтинентального кубка?

В основное время соперники не определили победителя. В первом тайме гол в ворота Фламенго забил грузинский легионер ПСЖ Хвича Кварацхелия. На 38-й минуте полузащитник получил мяч штрафной площадке "красно-черных" и пробил мимо голкипера.

Во второй половине игры футболисты Фламенго восстановили паритет. На 62-й минуте встречи Жоржинью заставил российского голкипера "парижан" Матвея Сафонова доставать мяч из сетки ворот.

В дополнительное время ни одной из команд не удалось забить решающий гол. Все решилось в серии пенальти. Футбольная фортуна улыбнулась одноклубникам Ильи Забарного, которые были более точными в исполнении одиннадцатиметровых. В итоге обладателем Межконтинентального кубка стал Пари Сен-Жермен.

Илья Забарный за матчем наблюдал со скамейки запасных. Главный тренер "парижан" Луис Энрике так и не выпустил украинца на важный финал, хотя в поединке ЛЧ с Атлетико он впервые играл вместе с Сафоновым.

ПСЖ – Фламенго 1:1 (по пен.2:1)

Голы: Кварацхелия, 38 – Жоржиньо, 62

Какие трофеи в 2025 году добыл ПСЖ и Забарный?