Обе команды преодолели ожесточенный путь к долгожданному финалу. В финале соперники будут соревноваться за трофей Лиги чемпионов, пишет 24 канал.

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Кто будет транслировать финал Лиги чемпионов

Противостояние состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене".

Матч ПСЖ – Интер онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Его смогут просмотреть пользователи по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Megogopack XL".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.

Обратите внимание! Противостояние начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в полуфиналах Интер одолел Барселону, а ПСЖ победил Арсенал.