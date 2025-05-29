Обидві команди подолали запеклий шлях до довгоочікуваного фіналу. У фіналі суперники змагатимуться за трофей Ліги чемпіонів, пише 24 канал.
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Хто транслюватиме фінал Ліги чемпіонів
Протистояння відбудеться в Мюнхені на "Альянц-Арені".
Матч ПСЖ – Інтер онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Максимальна", "Спорт" і "Megogopack XL".
Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.
Зверніть увагу! Протистояння розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Відзначимо, що у півфіналах Інтер здолав Барселону, а ПСЖ переміг Арсенал.