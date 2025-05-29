Ожесточенное противостояние за желанный трофей: где смотреть финал Лиги чемпионов ПСЖ – Интер
- Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и Интер состоится 31 мая на "Альянц-Арене" в Мюнхене.
- Матч можно будет посмотреть на платформе MEGOGO, а также следить за текстовой онлайн-трансляцией на сайте 24 Канала.
В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов. В ожесточенном противостоянии сойдутся ПСЖ и Интер.
Обе команды преодолели ожесточенный путь к долгожданному финалу. В финале соперники будут соревноваться за трофей Лиги чемпионов, пишет 24 канал.
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Кто будет транслировать финал Лиги чемпионов
Противостояние состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене".
Матч ПСЖ – Интер онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Его смогут просмотреть пользователи по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Megogopack XL".
Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.
Обратите внимание! Противостояние начнется в 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что в полуфиналах Интер одолел Барселону, а ПСЖ победил Арсенал.