В ожидании яркой битвы: Шевченко дал свой прогноз на финал Лиги чемпионов ПСЖ – Интер

Президент УАФ посетил Львов на торжественное событие и презентовал свой Золотой мяч. Во время интервью Андрей Николаевич высказался и о главном матче сезона.

29 мая во Львове началось интересное событие для украинского футбола – "турне трех Золотых мячей". Впервые в истории три украинских обладателя награды представят трофеи вместе, сообщает 24 Канал.

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Мнение Шевченко

Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко представят свои титулы в 11 украинских городах. Это подарок украинцам от компании ROZETKA, которая празднует свое 20-летие.

Во время церемонии Андрей Шевченко прокомментировал и будущий финал Лиги чемпионов. Председатель УАФ не определился со своим фаворитом, но ждет очень яркий матч.

Я думаю, будет яркий футбол. Это две команды, которые играют немножко в разных стилях. Интер – очень хорошая команда, которая уже второй раз попадает в финал. ПСЖ за последние годы очень сильно проявил себя. Финал будет очень ярким. Думаю, выиграет команда, которая лучше будет подготовлена,

– заявил Шевченко.

Целью проекта является вдохновить юных украинцев заниматься футболом и показать, что нет ничего невозможного, если ты горишь своим делом. Именно поэтому слоган турне такой: "Следующий золотой мяч – твой".

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Напомним, что финал Лиги чемпионов-2025 пройдет 31 мая в Мюнхене. В битве за трофей сойдутся французский ПСЖ и итальянский Интер. Начало – в 22:00 по киевскому времени.