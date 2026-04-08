Неудачные выступления Ливерпуля продолжаются: итоги матча Лиги чемпионов против ПСЖ
- ПСЖ победил Ливерпуль со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
- Голы забили Дезире Дуэ на 11-й минуте и Хвича Кварацхелия на 65-й минуте.
Четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоялись в среду, 8 апреля. Среди них во Франции состоялась игра между ПСЖ и Ливерпулем.
Хотя ПСЖ в этом матче не продемонстрировал уверенной игры, они смогли воспользоваться нестабильностью выступлений Ливерпуля. 24 Канал рассказывает, как прошел поединок между английским и французским клубами.
Смотрите также Лига чемпионов УЕФА 2025/2026: турнирная таблица, результаты матчей, календарь
Кто был фаворитом матча?
Перед матчем между ПСЖ и Ливерпулем аналитики единодушно отдавали предпочтение французскому клубу.
Парижский гранд пребывал в отличной форме, одержав серию убедительных побед и уверенно возглавив турнирную таблицу Лиги 1. Дополнительным фактором в пользу ПСЖ была домашняя арена, где команда традиционно демонстрирует сильную игру.
Зато Ливерпуль столкнулся с кадровыми проблемами из-за травм ключевых игроков и колебаниями результатов, что значительно уменьшало его шансы на успех в Париже. Из-за этого ПСЖ воспринимался как явный фаворит встречи.
ПСЖ – Ливерпуль 2:0
Голы: Дуэ, 11, Кварацхелия, 65
Матч начался после минуты молчания в честь Мирчи Луческу.
ПСЖ сразу взял игру под свой контроль, и уже на 10-й минуте это принесло результат. Дезире Дуэ обыграл нескольких защитников, и пробил из пределов штрафной площади. Мяч от рикошета попал в сетку ворот.
Первый гол в матче:
На 20-й минуте Доминик Собослай сделал перспективную передачу, однако Матвей Сафонов надежно выбил мяч.
Позже у ворот Ливерпуля возникли еще опасные моменты. Сперва, на 32-й минуте, Хвича Кварацхелия пробил слета, но голкипер совершил отличный сейв. Через пять минут Дезире Дуэ получил точную передачу и оказался наедине с голкипером. Он пробил низом в правый угол, но Мамардашвили в прыжке спас ворота.
До завершения первого тайма ПСЖ продолжал давить. Дембеле сыграл на добивании в штрафной и сильно пробил в центр ворот, однако Мамардашвили надежно отразил этот удар, осуществив сейв.
Во втором тайме Нуну Мендеш отдал великолепный пас на партнера по команде. Дембеле принял мяч и пробил, однако мяч пролетел лишь несколько сантиметров над перекладиной.
На 65-й минуте Кварацхелия эффективно использовал голевой момент и поразил ворота соперника.
Гол Кварацхелии:
На 70-й минуте была возможность назначить пенальти против английского клуба. Однако после просмотра VAR судья изменил свое решение и отменил одиннадцатиметровый удар.
Хоть ПСЖ уже забил два гола, команда не останавливалась и продолжала искать возможность для еще одного. Ашраф Хакими первым оказался на мяче в штрафной площади и пробил впечатляюще в правый угол ворот, но вратарь Ливерпуля оказался готовым и сделал сейв.
После этого Дембеле подобрал мяч в штрафной и резко пробил по воротам, однако мяч попал в правую стойку. Затем Хакими отдал низовую передачу в штрафную на Мендеша, но тот слишком долго контролировал мяч и потерял его в пользу одного из защитников.
Все эти моменты произошли в течение нескольких минут, демонстрируя высокую активность ПСЖ в нападении.
В завершающие минуты матча арбитр снова не назначил пенальти в ворота Ливерпуля.
Ответный матч состоится 14 апреля на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.