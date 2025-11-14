ПСЖ издевается над Забарным: парижане планируют приобрести россиянина

ПСЖ готовится к трансферному окну, которое откроется через несколько месяцев. Парижане уже составили список потенциальных футболистов, которые могут присоединиться в команду зимой 2026 года.

Французский клуб, в котором играет Забарный, нацелился на подписание российского футболиста. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

Кого планирует подписать ПСЖ?

По имеющейся информации, парижский клуб рассматривает вариант с подписанием Арсена Захаряна. Их представитель видят большой потенциал в российском полузащитнике.

Однако россиянин из Реала Сосьедада не является приоритетной целью ПСЖ. Главной целью парижан в зимнее трансферное окно 2026 года является Родриго Мора из Порту.

Однако, если не удастся подписать португальца, они будут пытаться осуществить переход Захаряна. По информации Transfermarkt, трансферная стоимость россиянина 7,5 миллионов евро.

Напомним, что ПСЖ обещал Забарному продать Сафонова, если украинский футболист присоединится к команде. Однако российский голкипер до сих пор остается в парижском клубе.

Какие отношения у Забарного с Сафоновым в ПСЖ?