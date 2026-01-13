Подопечные Луиса Энрике сенсационно уступили со счетом 0:1 и покинули турнир. После финального свистка L'Equipe опубликовал оценки игрокам обеих команд, информирует 24 Канал.

Читайте также Рекорд Шевченко упал: что удалось украинцу в Серии А

Как во Франции оценили выступление Забарного?

В этой встрече участвовал и защитник сборной Украины Илья Забарный. Он не успел накрыть соперника во время пропущенного гола и в целом продемонстрировал не слишком уверенное выступление, как и его партнеры.

За сенсационное поражение французские журналисты очень жестко оценили игроков ПСЖ. Досталось не только украинцу, но и почти всем звездам ПСЖ.

Забарный получил четверку за свое выступление – это на уровне Люки Шевалье, Фабиана Руиса и Брэдли Барколя. Худшую оценку дали лишь Сенни Меюлю – 3, а лучшим игроком матча стал вратарь Парижа Нкамбадио, который совершил семь сейвов.



Оценки игроков за матч ПСЖ – Париж / Скриншот с сайта L'Equipe

Также украинца оценили и эксперты FootMercato. Они отметили его успешную игру во время верховой борьбы, однако заметили, что в моменте с пропущенным мячом защитник мог сыграть лучше.

Хотя Забарный и не был непосредственно виноват в голе Иконе, он явно мог бы лучше сыграть против автора гола. Этот мяч снизил его рейтинг, несмотря на неплохую игру до конца матча, в котором Илья выиграл все четыре воздушные дуэли. Он мог сравнять счет за ПСЖ с углового, но головой пробил мимо ворот,

– говорится в сообщении.

В этом издании оценили украинца рейтингом 4,5. По версии журналистов, Илья и близко не был худшим игроком своей команды. Более низкие оценки получили: Беральдо (3), Рамуш (3), Меюлю (3,5), Барколя (3,5), Витинья (4) и Руис (4).

К слову. ПСЖ впервые за 12 лет вылетел в 1/16 финала Кубка Франции. В предыдущих двух кампаниях именно парижане триумфовали в турнире.

Что известно о карьере Забарного в ПСЖ?