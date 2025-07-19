Онлайн-трансляция матча ПСЖ – Реал в полуфинале Клубного чемпионата мира

ПСЖ и Реад сыграют полуфинальный матч на Клубном чемпионате мира-2025. За ходом встречи можно следить онлайн на сайте 24 Канала.

На Клубном чемпионате мира-2025 наступила пора полуфиналов. В центральном матче этой стадии 9 июля сойдутся французский ПСЖ и мадридский Реал, сообщает 24 Канал.

По теме Снайпер или фотограф: на матче Реала заметили странного человека

Анонс матча

Обе команды считались фаворитами турнира еще до его старта, но судьба свела их именно в шаге от финала. ПСЖ лишь раз разочаровал на КЧМ, проиграв в группе Ботафого.

Впрочем, победы над Атлетико, Сиэттл Саундерс, Интер Майами и Баварией получились уверенными и эффектными. Теперь же победителю Лиги чемпионов придется преодолевать сопротивление Реала с новым тренером.

Хаби Алонсо пока неплохо показывает себя во главе "бланкос". Однако с соперником уровня ПСЖ мадридцы еще не встречались на КЧС, хотя и смогли выбить в плей-офф Ювентус и Боруссию.

Эта встреча должна стать особенной для Килиана Мбаппе. Француз стал легендой ПСЖ и лучшим бомбардиром в истории клуба. Но прошлым летом нападающий ушел со скандалом и теперь даже судится с парижанами из-за невыплаченных бонусов.

Читайте также Челси вышел в финал Клубного чемпионата мира благодаря бешеным голам новичка: видеообзор матча

Где смотреть

Матч ПСЖ – Реал онлайн можно будет посмотреть на канале "Суспільне Спорт". Он доступен как в кабельных сетях, так и на ОТТ-платформах. Начало поединка – 9 июля в 22:00 (по киевскому времени).

Встреча пройдет в Нью-Йорке на арене "МетЛайф Стэдиум". Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи ПСЖ – Реал. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.