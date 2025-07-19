Онлайн-трансляция матча ПСЖ – Реал в полуфинале Клубного чемпионата мира
- ПСЖ и Реал встретятся в полуфинале Клубного чемпионата мира-2025.
- Матч начнется 9 июля в 22:00 в Нью-Йорке на арене "МетЛайф Стэдиум".
ПСЖ и Реад сыграют полуфинальный матч на Клубном чемпионате мира-2025. За ходом встречи можно следить онлайн на сайте 24 Канала.
На Клубном чемпионате мира-2025 наступила пора полуфиналов. В центральном матче этой стадии 9 июля сойдутся французский ПСЖ и мадридский Реал, сообщает 24 Канал.
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Анонс матча
Обе команды считались фаворитами турнира еще до его старта, но судьба свела их именно в шаге от финала. ПСЖ лишь раз разочаровал на КЧМ, проиграв в группе Ботафого.
Впрочем, победы над Атлетико, Сиэттл Саундерс, Интер Майами и Баварией получились уверенными и эффектными. Теперь же победителю Лиги чемпионов придется преодолевать сопротивление Реала с новым тренером.
Хаби Алонсо пока неплохо показывает себя во главе "бланкос". Однако с соперником уровня ПСЖ мадридцы еще не встречались на КЧС, хотя и смогли выбить в плей-офф Ювентус и Боруссию.
Эта встреча должна стать особенной для Килиана Мбаппе. Француз стал легендой ПСЖ и лучшим бомбардиром в истории клуба. Но прошлым летом нападающий ушел со скандалом и теперь даже судится с парижанами из-за невыплаченных бонусов.
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Где смотреть
Матч ПСЖ – Реал онлайн можно будет посмотреть на канале "Суспільне Спорт". Он доступен как в кабельных сетях, так и на ОТТ-платформах. Начало поединка – 9 июля в 22:00 (по киевскому времени).
Встреча пройдет в Нью-Йорке на арене "МетЛайф Стэдиум". Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи ПСЖ – Реал. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.