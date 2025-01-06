ПСЖ – Монако 1:0

Гол: Дембеле, 90+2.

В начале 2025 года в катарском городе Доха состоялся матч за Суперкубок Франции-2024. Поскольку в прошлом сезоне ПСЖ выиграл чемпионат и Кубок страны, соперником парижан стал вице-чемпион Монако, сообщает 24 Канал.

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Париж торжествует

ПСЖ является безоговорочным гегемоном этого турнира в последние годы. С 2013 года команда каждый раз участвовала в матчах за Суперкубок и лишь один раз проиграла – в 2021-м Лиллю.

На этот раз подопечные Луиса Энрике имели ощутимое преимущество над монегасками, в старте которых появился представитель страны-террористки Александр Головин. Вратарь Монако Филипп Кон совершил аж девять сейвов в течение встречи.

Швейцарец мог сохранить свои ворота сухими и затянуть Монако в серию пенальти. Впрочем в компенсированное время ПСЖ удалось вырвать победу после классного прострела от Фабиана Руиса.

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Защита монегасков забыла о Дембеле, который замыкал передачу уже в пустые ворота. Таким образом ПСЖ покорился уже 13-ый Суперкубок в истории. Столичный клуб существенно опережает ближайшего преследователя Лион (8), тогда как на счету Монако остается четыре титула.

Видеообзор матча ПСЖ – Монако