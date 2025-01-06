ПСЖ – Монако 1:0

Гол: Дембеле, 90+2.

На початку 2025 року в катарському місті Доха відбувся матч за Суперкубок Франції-2024. Оскільки минулого сезону ПСЖ виграв чемпіонат та Кубок країни, суперником парижан став віцечемпіон Монако, повідомляє 24 Канал.

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Париж тріумфує

ПСЖ є беззаперечним гегемоном цього турніру в останні роки. З 2013 року команда щоразу брала участь у матчах за Суперкубок і лише один раз програла – у 2021-му Ліллю.

Цього разу підопічні Луїса Енріке мали відчутну перевагу над монегасками, у старті яких з'явився представник країни-терористки Алєксандр Головін. Воротар Монако Філіпп Кон здійснив аж дев'ять сейвів протягом зустрічі.

Швейцарець міг зберегти свої ворота сухими та затягнути Монако у серію пенальті. Втім у компенсований час ПСЖ вдалось вирвати перемогу після класного прострілу від Фабіана Руїса.

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Захист монегасків забув про Дембеле, який замикав передачу вже у порожні ворота. Таким чином ПСЖ підкорився вже 13-ий Суперкубок в історії. Столичний клуб суттєво випереджає найближчого переслідувача Ліон (8), тоді як на рахунку Монако залишається чотири титули.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Монако