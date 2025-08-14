Французский ПСЖ смог вырвать победу в Суперкубке УЕФА у Тоттенхэма. Команда Луиса Энрике смогла немного пополнить свой бюджет благодаря этому успеху.

В итальянском городе Удине прошел розыгрыш Суперкубка УЕФА-2025. В битве за трофей сошлись ПСЖ и Тоттенхэм, подарив фанатам бешеную интригу, сообщает 24 Канал.

Сколько получил ПСЖ?

Англичане вели со счетом 2:0 и были близки к успеху. Однако подопечным Луиса Энрике удалось переломить ход игры под занавес основного времени и оформить камбэк.

В конце концов ПСЖ победил в серии пенальти. Этот успех стал первым для парижан в Суперкубке УЕФА. Победа позволила чемпионам Франции заработать определенные призовые.

За участие в этом матче оба клуба получили по 4 миллиона евро. А за победу ПСЖ дополнительно начислили еще 1,1 миллиона, поэтому общая сумма призовых для французов составляет 5,1 миллиона евро.

Именно такую сумму по слухам Забарный будет получать в клубе за месяц. Напомним, что за день до Суперкубка УЕФА ПСЖ объявил о подписании Ильи Забарного. Игрок сборной Украины перешел из Борнмута за 63 миллиона евро.