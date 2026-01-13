Укр Рус
13 января, 09:09
3

Забарный провалил матч за ПСЖ и стал причиной сенсационного вылета команды из Кубка Франции

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Илья Забарный отыграл в матче ПСЖ против ФК Париж в Кубке Франции.
  • Команда Луиса Энрике сенсационно вылетела из турнира, а украинец провалил встречу.

На этой неделе проходят матчи 1/32 финала Кубка Франции. Центральной встречей этого раунда стало столичное дерби.

Действующий чемпион страны и обладатель Кубка ПСЖ принимал соседей по городу в лице ФК Париж. Это противостояние является особенным, ведь имеет наименьшее расстояние между стадионами команд, сообщает 24 Канал.

Как отыграл Забарный?

Домашние арены клубов разделяет всего 40 метров. Учитывая принципиальность противостояния, наставник ПСЖ Луис Энрике применил небольшую ротацию.

Большинство игроков основы вышли с первых минут, среди них был и украинец Илья Забарный. В начале года команды уже встречались в рамках чемпионата Франции и тогда ПСЖ выиграл 2:1.

На этот же раз ФК Париж дал бой местному гранду и сумел сотворить сенсацию. При этом ПСЖ явно доминировал на поле и нанес аж 25 ударов по воротам новичка Лиги 1.

Однако кипер номинальных гостей совершил семь сейвов и оставил свои ворота "на замке". Зато ФК Париж смог забить победный гол в конце матча и, к сожалению, одним из виновных в нем был Забарный.

Нападающий гостей Иконе получил пас от Кеббаля из глубины и точно пробил по воротам Шевалье из-под Ильи. В итоге украинец получил одну из худших оценок среди игроков ПСЖ – 6,7 согласно Sofascore.

Обзор матча ПСЖ – ФК Париж: смотреть видео

Как Забарный выступает за ПСЖ?

  • Защитник сборной Украины стал игроком французского клуба летом 2025 года. Забарный перешел из Борнмута за 63 миллиона евро согласно данным Transfermarkt.
  • Илья почти сразу стал игроком основы у Луиса Энрике. Футболист уже наиграл 21 матч за парижан и отметился одним голом – в ворота Осера в чемпионате Франции.
  • Одним из одноклубников украинца в ПСЖ является россиянин Матвей Сафонов. ПСЖ отработал стратегию поведения в отношении футболистов, чтобы они как можно меньше пересекались друг с другом в публичном пространстве.
  • Ранее Забарный прокомментировал отношения с Сафоновым. После 17-ти туров парижане занимают второе место в Лиге 1, отставая на один балл от Ланса.
  • В свою очередь в турнирной таблице Лиги чемпионов ПСЖ занимает третье место. Команда выиграла четыре из шести матчей в этом турнире. Именно французский клуб и является действующим обладателем этого трофея.