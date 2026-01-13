Забарный провалил матч за ПСЖ и стал причиной сенсационного вылета команды из Кубка Франции

На этой неделе проходят матчи 1/32 финала Кубка Франции. Центральной встречей этого раунда стало столичное дерби.

Действующий чемпион страны и обладатель Кубка ПСЖ принимал соседей по городу в лице ФК Париж. Это противостояние является особенным, ведь имеет наименьшее расстояние между стадионами команд, сообщает 24 Канал.

Как отыграл Забарный?

Домашние арены клубов разделяет всего 40 метров. Учитывая принципиальность противостояния, наставник ПСЖ Луис Энрике применил небольшую ротацию.

Большинство игроков основы вышли с первых минут, среди них был и украинец Илья Забарный. В начале года команды уже встречались в рамках чемпионата Франции и тогда ПСЖ выиграл 2:1.

На этот же раз ФК Париж дал бой местному гранду и сумел сотворить сенсацию. При этом ПСЖ явно доминировал на поле и нанес аж 25 ударов по воротам новичка Лиги 1.

Однако кипер номинальных гостей совершил семь сейвов и оставил свои ворота "на замке". Зато ФК Париж смог забить победный гол в конце матча и, к сожалению, одним из виновных в нем был Забарный.

Нападающий гостей Иконе получил пас от Кеббаля из глубины и точно пробил по воротам Шевалье из-под Ильи. В итоге украинец получил одну из худших оценок среди игроков ПСЖ – 6,7 согласно Sofascore.

Обзор матча ПСЖ – ФК Париж: смотреть видео

Как Забарный выступает за ПСЖ?