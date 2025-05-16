Менеджер Фьюри назвал соперника, ради которого британец вернется на ринг: это не Джошуа

Тайсон Фьюри в течение 35 боев оставался непобежденным на профессиональном уровне. После этого он дважды проиграл Александру Усику и решил завершить карьеру.

Однако в последнее время появляется немало слухов, что "Цыганский король" может снова ее возобновить. Он уже вернулся к тренировкам и недавно провел 12-раундовый спарринг.

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С кем может подраться Фьюри

Представитель бывшего чемпиона мира Спенсер Браун высказался о возможном возвращении своего клиента на ринг. Он считает, что Тайсон Фьюри может возобновить профессиональную карьеру ради проведения трилогии с Александром Усиком, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

"Он ушел на пенсию, но с Тайсоном никогда не знаешь на сто процентов. Фьюри загадочный, не так ли? Он говорит всякие глупости, без него уже не так весело. Сейчас он просто наслаждается жизнью и отдыхает.

Если он придет в норму, то возможно вы его снова увидите. Я думаю, что Тайсон выйдет на третий бой с Усиком. Конечно, это требует много денег, но я думаю, что он примет этот вызов", – сказал Браун.

К слову. Это уже далеко не первый раз, когда появляются намеки на возможное проведение трилогии Усик – Фьюри. Недавно вероятность развития такого сценария комментировал промоутер украинского чемпиона Александр Красюк.

Напомним, что ранее Александр Усик анонсировал завершение карьеры после двух следующих боев. Одним из потенциальных соперников для последней битвы он называл именно "Цыганского короля".