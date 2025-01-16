Известный боксер назвал возможную причину возвращения Фьюри

Агит Кабаел высказался о возможном возвращении Тайсона Фьюри на ринг. Он назвал причину возвращения британца.

Британский боксер Тайсон Фьюри недавно объявил о завершении карьеры. Некоторые эксперты допускают мнение, что "Цыганский король" еще вернется на ринг, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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Ради чего вернется Фьюри

Кабаел надеется на возвращение "Цыганского короля". Все фанаты хотят увидеть его поединок с Энтони Джошуа.

Я надеюсь, что Турки Аль аш-Шейх устроит это. Фьюри говорит, что завершил карьеру, но вы знаете Тайсона. Он уже дважды уходил на пенсию, но когда на этот раз он говорит, что заканчивает и хочет провести время с семьей, я его понимаю,

– заявил Агит Кабаел.

Он также добавил, что Фьюри достиг в боксе всего и завоевал все титулы.

"Он завоевал пояс WBC, забрал все остальные титулы в бою с Кличко. Знаете, ради чего он вернется? Я думаю, что только ради денег", – добавил Агит Кабаел.

Отметим, что в последних двух боях Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику.