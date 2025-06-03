В январе 2023 года Тайсон Фьюри завершил карьеру. Однако он может вернуться на ринг после реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа, пишет 24 канал со ссылкой на talkSport.

Читайте также В 69 лет внезапно умер бывший чемпион мира в трех весовых категориях

Ради кого Фьюри вернется в бокс

Возможная победа Даниэля Дюбуа над Александром Усиком способна стать катализатором возвращения "Цыганского короля" в профессиональный бокс. Он может почувствовать сильное желание победить соотечественника, чтобы восстановить свою репутацию.

Спенсер Оливер отметил, что потенциальная победа Дюбуа над Усиком станет серьезным раздражителем для Фьюри, который в прошлом году не смог найти путь к победе над украинцем.

Мы живем в эпоху, когда лучшие должны встречаться с лучшими. Представьте, что 19 июля Дюбуа побеждает Усика - что тогда будет делать Фьюри? Молодой претендент выходит на авансцену, и для Фьюри это станет весомой причиной задуматься над возвращением,

– отметил бывший боксер.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли ".