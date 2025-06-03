У січні 2023 року Тайсон Ф'юрі завершив кар'єру. Однак він може повернутися на ринг після реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа, пише 24 канал з посиланням на talkSport.

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Заради кого Ф'юрі повернеться у бокс

Можлива перемога Даніеля Дюбуа над Олександром Усиком здатна стати каталізатором повернення "Циганського короля" у професійний бокс. Він може відчути сильне бажання перемогти співвітчизника, щоб відновити свою репутацію.

Спенсер Олівер зазначив, що потенційна звитяга Дюбуа над Усиком стане серйозним подразником для Ф’юрі, який минулого року не зміг знайти шлях до перемоги над українцем.

Ми живемо в епоху, коли найкращі повинні зустрічатися з найкращими. Уявіть, що 19 липня Дюбуа перемагає Усика — що тоді робитиме Ф’юрі? Молодий претендент виходить на авансцену, і для Ф’юрі це стане вагомою причиною замислитися над поверненням,

– зазначив колишній боксер.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі"ю