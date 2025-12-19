По тропе Ковтуна: украинский гимнаст будет выступать за европейскую сборную
- Украинский гимнаст Радомир Стельмах может начать выступать за сборную Германии, поскольку он включен в кадровый реестр спортсменов на 2026 год.
- Стельмах проживает в Германии последние два года, не продлил контракт с Министерством молодежи и спорта Украины, что привело к исключению из состава украинской сборной.
Украинская спортивная гимнастика может потерять очередного перспективного атлета. Чемпион Европы Радомир Стельмах вскоре будет выступать за сборную Германии.
Радомир Стельмах попал в расширенную заявку сборной Германии на 2026 год. 20-летнего гимнаста внесли в кадровый реестр спортсменов, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Немецкого гимнастического союза (DTB).
Читайте также Не только Лыскун: какие известные украинские спортсмены сменили гражданство
Почему Стельмах решил выступать за Германию?
В документе DTB указано, что Стельмах представляет федерацию гимнастики немецкой федеральной земли Бранденбург. Украинца включили в список в статусе "перспективный атлет". Это означает, что Радомир рассматривается кандидатом в национальную сборную Германии.
Тренер гимнаста Эдуард Ермаков в интервью Спорт24 рассказывал, что Стельмах живет в Германии последние два года (данные на декабрь 2024 года – 24 Канал). Спортсмен не продлил контракт с Министерством молодежи и спорта Украины. Из-за этого его исключили из состава сборной. Тогда еще речь не шла о смене гражданства.
Что известно о Стельмахе?
Радомир Стельмах родился 18 августа 2005 года в Запорожье. Спортивной гимнастикой парень начал заниматься с шестилетнего возраста.
Он воспитанник запорожской детско-юношеской школы №1. На дебютном чемпионате Европы среди юниоров в 2020 году завоевал золотую медаль в командном первенстве вместе с Ильей Ковтуном.
В послужном списке перспективного атлета также "золото" взрослого чемпионата Европы-2024 в командном многоборье. За сборную Украины Стельмах выступал вместе с Ильей Ковтуном, Олегом Верняевым, Игорем Радивиловым и Назаром Чепурным. В том же году принимал участие в Олимпийских играх в Париже.
Кто из украинских атлетов сменил гражданство в последнее время?
- Сборная Украины по спортивной гимнастике в июле 2025 года окончательно потеряла серебряного призера Игр-2024 Илью Ковтуна. Титулованный спортсмен в дальнейшем будет выступать за сборную Хорватии.
- В декабре 2025 года прыгунья в воду София Лискун неожиданно объявила о получении российского гражданства. Двукратную чемпионку Европы уже исключили из состава сборной и лишили всех наград.
- Еще одну молодую спортсменку потеряла Федерация дзюдо Украины. 21-летняя Елизавета Литвиненко отныне будет выступать под флагами ОАЭ.