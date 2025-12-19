Стежкою Ковтуна: український гімнаст виступатиме за європейську збірну
- Український гімнаст Радомир Стельмах може почати виступати за збірну Німеччини, оскільки він включений до кадрового реєстру спортсменів на 2026 рік.
- Стельмах проживає у Німеччині останні два роки, не продовжив контракт з Міністерством молоді та спорту України, що призвело до виключення зі складу української збірної.
Українська спортивна гімнастика може втратити чергового перспективного атлета. Чемпіон Європи Радомир Стельмах незабаром буде вступати за збірну Німеччини.
Радомир Стельмах потрапив до розширеної заявки збірної Німеччини на 2026 рік. 20-річного гімнаста внесли до кадрового реєстру спортсменів, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Німецького гімнастичного союзу (DTB).
Чому Стельмах вирішив виступати за Німеччину?
У документі DTB вказано, що Стельмах представляє федерацію гімнастики німецької федеральної землі Бранденбург. Українця включили до списку у статусі "перспективний атлет". Це означає, що Радомир розглядається кандидатом до національної збірної Німеччини.
Тренер гімнаста Едуард Єрмаков в інтерв'ю Спорт24 розповідав, що Стельмах мешкає у Німеччині останні два роки (дані на грудень 2024 року – 24 Канал). Спортсмен не продовжив контракт з Міністерством молоді та спорту України. Через це його виключили зі складу збірної. Тоді ще не йшлося про зміну громадянства.
Що відомо про Стельмаха?
Радомир Стельмах народився 18 серпня 2005 року у Запоріжжі. Спортивною гімнастикою хлопець розпочав займатися з шестирічного віку.
Він вихованець запорізької дитячо-юнацької школи №1. На дебютному чемпіонаті Європи серед юніорів у 2020 році здобув золоту медаль у командній першості разом з Іллею Ковтуном.
У послужному списку перспективного атлета також "золото" дорослого чемпіонату Європи-2024 у командному багатоборстві. За збірну України Стельмах виступав разом з Іллею Ковтуном, Олегом Верняєвим, Ігорем Радівіловим та Назаром Чепурним. У тому ж році брав участь в Олімпійських іграх у Парижі.
Хто з українських атлетів змінив громадянство останнім часом?
Збірна України зі спортивної гімнастики у липні 2025 року остаточно втратила срібного призера Ігор-2024 Іллю Ковтуна. Титулований спортсмен надалі виступатиме за збірну Хорватії.
У грудні 2025 року стрибунка у воду Софія Лискун несподівано оголосила про отримання російського громадянства. Дворазову чемпіонку Європи вже виключили зі складу збірної та позбавили усіх нагород.
Ще одну молоду спортсменку втратила Федерація дзюдо України. 21-річна Єлизавета Литвиненко відтепер виступатиме під прапорами ОАЕ.