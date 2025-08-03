На 83-м году жизни ушел из жизни Рахаман Али. Он был младшим брат легендарного Мухаммеда Али, который до конца прославлял своего брата.

Рахамана Али называют самым преданным поклонником своего брата. Причину смерти пока не раскрывают, а детали похорон обещают объявить позже, пишет 24 Канал со ссылкой на Muhammad Ali Center.

Читайте также Взгляните на мою бороду, – Фьюри сделал странное заявление о возвращении на ринг

Что известно о Рахамане Али

В память о легендарном чемпионе он посвятил жизнь сохранению его наследия, в частности написал две книги: автобиографическую "Это брат Мухаммеда Али! Моя жизнь в андеркарде" и более глубокую и личную "Мой брат, Мухаммед Али – окончательная биография".

Мой папа искренне любил своего брата Рахамана. Теперь они снова вместе, рядом со своими родителями. Пусть их покой будет вечным,

– написала в соцсетях дочь Мухаммеда Али, Лайла.

Рахаман, который родился под именем Рудольф Арнетт Клей, впоследствии принял ислам, как и его знаменитый брат. С 1964 по 1971 год он также выступал на профессиональном ринге. Из 18 боев одержал 14 побед, из них 7 нокаутом, потерпел 3 поражения и один бой завершил вничью.

Отметим, что недавно умер выдающийся тренер Томми Брукс, который тренировал братьев Кличко, Холифилда и Тайсона.