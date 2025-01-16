В апреле 2024 года Девин Хейни сенсационно проиграл Райану Гарсии, однако вскоре у Райана обнаружили положительные допинг-пробы. Результат первого боя аннулировали, а Гарсию отстранили на длительный срок.

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Хэйни и Гарсия встретятся в реванше

Боксеры подписали необязательный меморандум по пунктам будущего соглашения и согласились на шаги, которые приведут к реваншу и возможно даже третьему поединку в феврале 2026 года, пишет 24 канал со ссылкой на BoxingScene.

В мае 2025 года Хейни и Гарсия выступят в одном карде в рамках вечера бокса в США, однако они будут противостоять разным боксерам. Если они одержат победы, то в октябре проведут реванш в Саудовской Аравии.

Напомним, что недавно Девин Хейни анонсировал свое возвращение в бокс.