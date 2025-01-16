В квітні 2024 року Девін Хейні сенсаційно програв Раяну Гарсії, однак незабаром у Раяна виявили позитивні допінг-проби. Результат першого бою анулювали, а Гарсію відсторонили на тривалий термін.

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Хейні та Гарсія зустрінуться в реванші

Боксери підписали необов'язковий меморандум щодо пунктів майбутньої угоди та погодилися на кроки, які призведуть до реваншу та можливо навіть третього поєдинку у лютому 2026 року, пише 24 канал з посиланням на BoxingScene.

У травні 2025 року Хейні та Гарсія виступлять в одному карді в межах вечора боксу в США, однак вони протистоятимуть різним боксерам. Якщо вони здобудуть перемоги, то у жовтні проведуть реванш у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що нещодавно Девін Хейні анонсував своє повернення у бокс.