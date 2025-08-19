Вингер Металлиста 1925 установил абсолютный бомбардирский рекорд УПЛ: историческое видео
- Рамик Гаджиев, вингер клуба Металлист 1925, установил рекорд УПЛ, сделав самый быстрый дубль после выхода на замену за 5 минут.
- Гаджиев забил два гола в матче против Александрии, завершившемся победой Металлиста 1925 со счетом 4:1, превзойдя предыдущий рекорд, который держался с 2006 года.
Накануне завершился третий тур Украинской Премьер-лиги по футболу. В одном из матчей Александрия дома принимала Металлист 1925.
Гости одержали разгромную победу со счетом 4:1. В этом поединке произошло историческое событие, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу УПЛ.
Какое достижение покорилось Гаджиеву?
Вингер харьковского клуба Рамик Гаджиев стал абсолютным рекордсменом элитного украинского дивизиона. Он записал в свой актив самый быстрый дубль среди игроков, которые выходили на замену.
20-летний футболист появился на поле на 88-й минуте, а уже на 90-й и 93-й отметился голами. Благодаря этому он превзошел предыдущее достижение, которое держалось с 2006 года.
Тогда Константин Балабанов в составе Днепра оформил победный дубль в матче с киевским Динамо, который завершился со счетом 2:0. Он забил два мяча за шесть минут после выхода на замену.
Самые быстрые дубли после выхода на замену в УПЛ
- 1. Рамик Гаджиев – 5 минут
- 2. Константин Балабанов – 6
- 3. Геннадий Орбу – 9
- 4. Владимир Фурсов – 10
- 5-7. Владимир Маковский – 11
- 5-7. Диого Ринкон – 11
- 5-7. Максим Прядун – 11
- 8-10. Гоча Тибилов – 12
- 8-10. Евгений Шахов – 12
- 8-10. Эдуарду – 12
Видеообзор матча Александрия – Металлист 1925, в котором Гаджиев стал рекордсменом УПЛ
К слову. В матче Александрия – Металлист 1925 голом также отметился полузащитник сборной Украины Иван Калюжный. Он не праздновал взятие ворот своей бывшей команды.
Что известно о новом рекордсмене УПЛ?
- Рамик Гаджиев родился в Баку, но в детстве вместе с семьей переехал в Харьков, где и начал свой футбольный путь.
- Дебютировал во взрослом футболе в сентябре 2023 года в составе Днепра-1, выйдя на замену против Зари
- Игроком Металлиста 1925 стал в октябре 2024 года, до поединка с Александрией не отмечался голами за харьковчан
- Рамик Гаджиев является бронзовым призером юношеского Евро-2024 в составе сборной Украины U-19.