Напередодні завершився третій тур Української Прем'єр-ліги з футболу. В одному з матчів Олександрія вдома приймала Металіст 1925.

Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 4:1. У цьому поєдинку сталася історична подія, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу УПЛ.

Яке досягнення підкорилося Гаджиєву?

Вінгер харківського клубу Рамік Гаджиєв став абсолютним рекордсменом елітного українського дивізіону. Він записав у свій актив найшвидший дубль серед гравців, які виходили на заміну.

20-річний футболіст з'явився на полі на 88-й хвилині, а вже на 90-й і 93-й відзначився голами. Завдяки цьому він перевершив попереднє досягнення, яке трималося з 2006 року.

Тоді Костянтин Балабанов у складі Дніпра оформив переможний дубль у матчі з київським Динамо, який завершився з рахунком 2:0. Він забив два м'ячі за шість хвилин після виходу на заміну.

Найшвидші дублі після виходу на заміну в УПЛ

1. Рамік Гаджиєв – 5 хвилин

2. Костянтин Балабанов – 6

3. Геннадій Орбу – 9

4. Володимир Фурсов – 10

5-7. Володимир Маковський – 11

5-7. Діого Рінкон – 11

5-7. Максим Прядун – 11

8-10. Гоча Тибилов – 12

8-10. Євген Шахов – 12

8-10. Едуарду – 12

Відеоогляд матчу Олександрія – Металіст 1925, у якому Гаджиєв став рекордсменом УПЛ

До слова. У матчі Олександрія – Металіст 1925 голом також відзначився півзахисник збірної України Іван Калюжний. Він не святкував взяття воріт своєї колишньої команди.

