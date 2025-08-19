Вінгер Металіста 1925 встановив абсолютний бомбардирський рекорд УПЛ: історичне відео
- Рамік Гаджиєв, вінгер клубу Металіст 1925, встановив рекорд УПЛ, зробивши найшвидший дубль після виходу на заміну за 5 хвилин.
- Гаджиєв забив два голи у матчі проти Олександрії, що завершився перемогою Металіста 1925 з рахунком 4:1, перевершивши попередній рекорд, який тримався з 2006 року.
Напередодні завершився третій тур Української Прем'єр-ліги з футболу. В одному з матчів Олександрія вдома приймала Металіст 1925.
Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 4:1. У цьому поєдинку сталася історична подія, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу УПЛ.
Читайте також "Фартовий" Блохін, рекорд СаШо та "паненка" Мілевського: як Україна виступала на ЧС з футболу
Яке досягнення підкорилося Гаджиєву?
Вінгер харківського клубу Рамік Гаджиєв став абсолютним рекордсменом елітного українського дивізіону. Він записав у свій актив найшвидший дубль серед гравців, які виходили на заміну.
20-річний футболіст з'явився на полі на 88-й хвилині, а вже на 90-й і 93-й відзначився голами. Завдяки цьому він перевершив попереднє досягнення, яке трималося з 2006 року.
Тоді Костянтин Балабанов у складі Дніпра оформив переможний дубль у матчі з київським Динамо, який завершився з рахунком 2:0. Він забив два м'ячі за шість хвилин після виходу на заміну.
Найшвидші дублі після виходу на заміну в УПЛ
- 1. Рамік Гаджиєв – 5 хвилин
- 2. Костянтин Балабанов – 6
- 3. Геннадій Орбу – 9
- 4. Володимир Фурсов – 10
- 5-7. Володимир Маковський – 11
- 5-7. Діого Рінкон – 11
- 5-7. Максим Прядун – 11
- 8-10. Гоча Тибилов – 12
- 8-10. Євген Шахов – 12
- 8-10. Едуарду – 12
Відеоогляд матчу Олександрія – Металіст 1925, у якому Гаджиєв став рекордсменом УПЛ
До слова. У матчі Олександрія – Металіст 1925 голом також відзначився півзахисник збірної України Іван Калюжний. Він не святкував взяття воріт своєї колишньої команди.
Що відомо про нового рекордсмена УПЛ?
- Рамік Гаджиєв народився в Баку, але в дитинстві разом із сім'єю переїхав до Харкова, де й розпочав свій футбольний шлях.
- Дебютував у дорослому футболі у вересні 2023 року у складі Дніпра-1, вийшовши на заміну проти Зорі
- Гравцем Металіста 1925 став у жовтні 2024 року, до поєдинку з Олександрією не відзначався голами за харків'ян
- Рамік Гаджиєв є бронзовим призером юнацького Євро-2024 у складі збірної України U-19.