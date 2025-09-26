Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 7-го тура УПЛ-2025/2026
- В 7-м туре УПЛ-2025/2026 откроется матчем Кудривка – Эпицентр на "Оболонь Арене".
- Карпаты сыграют против киевского Динамо, а Шахтер встретится с Рухом во Львове.
В пятницу, 26 сентября, стартует седьмой тур Украинской Премьер-лиги по футболу сезона-2025/2026. Программа очередного тура будет распределена аж на четыре игровых дня.
Программу 7-го тура откроет матч двух дебютантов УПЛ. Кудривка на "Оболонь Арене" в Киеве будет принимать Эпицентр, информирует 24 Канал.
Какое расписание матчей 7-го тура УПЛ-2025/2026?
Одним из центральных матчей тура станет противостояние во Львове, где Карпаты сыграют против лидера сезона киевского Динамо. Команда Владислава Лупашко попытается нанести киевлянам первое поражение в текущем розыгрыше УПЛ-2025/2026.
Другой украинский гранд Шахтер также сыграет в городе Льва. "Горняки" встретятся с Рухом.
- 26 сентября, 18:00. Кудривка – Эпицентр
- 27 сентября, 13:00. Александрия – Полтава
- 27 сентября, 15:30. Заря – Оболонь
- 27 сентября, 18:00. Карпаты – Динамо
- 28 сентября, 13:00. ЛНЗ – Кривбасс
- 28 сентября, 15:30. Металлист 1925 – Колос
- 28 сентября, 18:00. Рух – Шахтер
- 29 сентября, 18:00. Верес – Полесье
Турнирная таблица УПЛ-2025/2026
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
ИГРЫ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|1.
|Динамо
|6
|4
|2
|0
|18-7
|14
|2.
|Шахтер
|6
|4
|2
|0
|10-4
|14
|3.
|Колосс
|6
|4
|2
|0
|8-3
|14
|4.
|Кривбасс
|6
|4
|0
|2
|13-10
|12
|5.
|Металлист 1925
|6
|3
|2
|1
|9-4
|11
|6.
|ЛНЗ
|6
|3
|1
|2
|5-6
|10
|7.
|Полесье
|6
|3
|0
|3
|6-7
|9
|8.
|Оболонь
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|9.
|Верес
|6
|2
|1
|3
|4-4
|7
|10.
|Заря
|6
|2
|1
|3
|9-9
|7
|11.
|Карпаты
|6
|1
|4
|1
|9-9
|7
|12.
|Кудривка
|6
|2
|1
|3
|9-10
|7
|13.
|Александрия
|6
|1
|1
|4
|8-13
|4
|14.
|СК Полтава
|6
|1
|1
|4
|5-12
|4
|15.
|Эпицентр
|6
|1
|0
|5
|6-12
|3
|16.
|Рух
|6
|1
|0
|5
|4-12
|3
Отметим, что накануне 7-го тура УПЛ появилась информация, что Динамо продаст своего скандального новичка Владислава Бленуце. Такие слухи появились в румынском издании Gazeta Sporturilor. Также якобы киевляне попросили своего экстренера Мирчу Луческу помочь им в оформлении такого срочного трансфера.
"Мы сделаем все возможное до зимы, но его надо продать! Его быстро внесут в список на трансфер. Вы бы нам помогли, если бы смогли поговорить с ним и объяснить ему ситуацию", – попросили киевляне Луческу.
Напомним, что именно Луческу помог оформить этот трансфер Бленуце в киевский гранд. Об этом румынский наставник рассказывал в комментарии Digisport.
Что известно о прошедших 6-й тур УПЛ?
- Карпаты наконец-то одержали свою дебютную победу в новом сезоне украинского первенства. "Зелено-белые" переиграли на выезде Оболонь 2:0.
- Шахтер минимально во Львове одолел луганскую Зарю 1:0.
- Зато Динамо неожиданно потери очки в домашней игре против Александрии, расписав боевую мировую 2:2.
- Также 6-й тур ознаменовался долгожданным голом Владислава Супряги. Однако даже этот мяч нападающего не спас Эпицентр в сверхголевом матче против Кривбасса – поражение 4:5.