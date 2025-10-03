В пятницу, 3 октября, стартует восьмой тур Украинской Премьер-лиги по футболу сезона 2025-2026. Программа очередного тура распределена на три игровых дня.

Отчетный уик-энд откроется матчем между Колосом и Рухом. Команды сыграют в пятницу, 3 октября, так же как и Эпицентр против Зари, сообщает 24 Канал.

Какое расписание матчей 8-го тура УПЛ-2025/2026?

Центральный матч тура состоится в воскресенье в Киеве. Действующий чемпион Украины Динамо будет принимать амбициозный Металлист 1925. В свою очередь Шахтер, который лидирует в турнирной таблице, будет играть против ЛНЗ.

3 октября, 15:30 . Колос – Рух

. Колос – Рух 3 октября, 18:00 . Эпицентр – Заря

. Эпицентр – Заря 4 октября, 13:00 . Александрия – Карпаты

. Александрия – Карпаты 4 октября, 15:30 . Оболонь – Верес

. Оболонь – Верес 4 октября, 18:00 . Полесье – Полтава

. Полесье – Полтава 5 октября, 13:00 . Кривбасс – Кудривка

. Кривбасс – Кудривка 5 октября, 15:30 . Динамо – Металлист 1925

. Динамо – Металлист 1925 5 октября, 18:00. Шахтер – ЛНЗ

Таблица чемпионата Украины 2025-2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Шахтёр 7 5 2 0 14-4 17 2. Динамо 7 4 3 0 21-10 15 3. Металлист 1925 7 4 2 1 10-4 14 4. Колос 7 4 2 1 8-4 14 5. Кривбасс 7 4 1 2 13-10 13 6. Полесье 7 4 0 3 10-8 12 7. ЛНЗ 7 3 2 2 5-6 11 8. Кудривка 7 3 1 3 11-11 10 9. Оболонь 7 2 3 2 6-7 9 10. Карпаты 7 1 5 1 12-12 8 11. Заря 7 2 2 3 9-9 8 12. Верес 7 2 1 4 5-8 7 13. Александрия 7 2 1 4 9-13 7 14. СК Полтава 7 1 1 5 5-13 4 15. Эпицентр 7 1 0 6 7-14 3 16. Рух 7 1 0 6 4-16 3

Турнирное положение в УПЛ