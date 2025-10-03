Расписание матчей 8-го тура чемпионата Украины 2025-2026: результаты и турнирная таблица УПЛ
- Восьмой тур УПЛ 2025-2026 начнется 3 октября и продлится три дня.
- Шахтер лидирует в турнирной таблице, опережая Динамо на два очка.
В пятницу, 3 октября, стартует восьмой тур Украинской Премьер-лиги по футболу сезона 2025-2026. Программа очередного тура распределена на три игровых дня.
Отчетный уик-энд откроется матчем между Колосом и Рухом. Команды сыграют в пятницу, 3 октября, так же как и Эпицентр против Зари, сообщает 24 Канал.
По теме УПЛ-2025/2026 по футболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица
Какое расписание матчей 8-го тура УПЛ-2025/2026?
Центральный матч тура состоится в воскресенье в Киеве. Действующий чемпион Украины Динамо будет принимать амбициозный Металлист 1925. В свою очередь Шахтер, который лидирует в турнирной таблице, будет играть против ЛНЗ.
- 3 октября, 15:30. Колос – Рух
- 3 октября, 18:00. Эпицентр – Заря
- 4 октября, 13:00. Александрия – Карпаты
- 4 октября, 15:30. Оболонь – Верес
- 4 октября, 18:00. Полесье – Полтава
- 5 октября, 13:00. Кривбасс – Кудривка
- 5 октября, 15:30. Динамо – Металлист 1925
- 5 октября, 18:00. Шахтер – ЛНЗ
Читайте также Украинские гранды могут лишить Ротаня кругленького бонуса от президента Полесья
Таблица чемпионата Украины 2025-2026
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
ИГРЫ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Шахтёр
|
7
|
5
|
2
|
0
|
14-4
|
17
|
2.
|
Динамо
|
7
|
4
|
3
|
0
|
21-10
|
15
|
3.
|
Металлист 1925
|
7
|
4
|
2
|
1
|
10-4
|
14
|
4.
|
Колос
|
7
|
4
|
2
|
1
|
8-4
|
14
|
5.
|
Кривбасс
|
7
|
4
|
1
|
2
|
13-10
|
13
|
6.
|
Полесье
|
7
|
4
|
0
|
3
|
10-8
|
12
|
7.
|
ЛНЗ
|
7
|
3
|
2
|
2
|
5-6
|
11
|
8.
|
Кудривка
|
7
|
3
|
1
|
3
|
11-11
|
10
|
9.
|
Оболонь
|
7
|
2
|
3
|
2
|
6-7
|
9
|
10.
|
Карпаты
|
7
|
1
|
5
|
1
|
12-12
|
8
|
11.
|
Заря
|
7
|
2
|
2
|
3
|
9-9
|
8
|
12.
|
Верес
|
7
|
2
|
1
|
4
|
5-8
|
7
|
13.
|
Александрия
|
7
|
2
|
1
|
4
|
9-13
|
7
|
14.
|
СК Полтава
|
7
|
1
|
1
|
5
|
5-13
|
4
|
15.
|
Эпицентр
|
7
|
1
|
0
|
6
|
7-14
|
3
|
16.
|
Рух
|
7
|
1
|
0
|
6
|
4-16
|
3
Турнирное положение в УПЛ
- После семи туров лидерство захватил Шахтер, который выиграл 5 матчей и дважды расписал ничью. Команда Арды Турана опережает Динамо на два балла.
- Только эти два клуба еще не знали вкуса поражения в чемпионате. К слову, посреди недели Шахтер одержал непростую победу над Абердином в Лиге конференций.
- В свою очередь Динамо еще не выигрывало осенью в УПЛ или еврокубках. В чемпионате "бело-синие" имеют серию из трех ничьих подряд, а в Лиге конференций киевляне начали с поражения от Кристал Пэлас.
- После 8-го тура УПЛ уйдет на паузу из-за матчей сборных. Накануне них Сергей Ребров объявил состав Украины на матчи отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.