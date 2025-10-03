Укр Рус
3 жовтня, 11:36
Розклад матчів 8-го туру чемпіонату України 2025-2026: результати та турнірна таблиця УПЛ

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Восьмий тур УПЛ 2025-2026 розпочнеться 3 жовтня та триватиме три дні.
  • Шахтар лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Динамо на два очки.

У п'ятницю, 3 жовтня, стартує восьмий тур Української Прем'єр-ліги з футболу сезону 2025-2026. Програма чергового туру розподілена на три ігрові дні.

Звітний вікенд відкриється матчем між Колосом та Рухом. Команди зіграють у п'ятницю, 3 жовтня, так само як і Епіцентр проти Зорі, повідомляє 24 Канал.

Який розклад матчів 8-го туру УПЛ-2025/2026?

Центральний матч туру відбудеться в неділю у Києві. Чинний чемпіон України Динамо прийматиме амбітний Металіст 1925. У свою чергу Шахтар, який лідирує у турнірній таблиці, гратиме проти ЛНЗ.

  • 3 жовтня, 15:30. Колос – Рух
  • 3 жовтня, 18:00. Епіцентр – Зоря
  • 4 жовтня, 13:00. Олександрія – Карпати
  • 4 жовтня, 15:30. Оболонь – Верес
  • 4 жовтня, 18:00. Полісся – Полтава
  • 5 жовтня, 13:00. Кривбас – Кудрівка
  • 5 жовтня, 15:30. Динамо – Металіст 1925
  • 5 жовтня, 18:00. Шахтар – ЛНЗ

Таблиця чемпіонату України 2025-2026

МІСЦЕ

КОМАНДА

ІГРИ

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1.

Шахтар

7

5

2

0

14-4

17

2.

Динамо

7

4

3

0

21-10

15

3.

Металіст 1925

7

4

2

1

10-4

14

4.

Колос

7

4

2

1

8-4

14

5.

Кривбас

7

4

1

2

13-10

13

6.

Полісся

7

4

0

3

10-8

12

7.

ЛНЗ

7

3

2

2

5-6

11

8.

Кудрівка

7

3

1

3

11-11

10

9.

Оболонь

7

2

3

2

6-7

9

10.

Карпати

7

1

5

1

12-12

8

11.

Зоря

7

2

2

3

9-9

8

12.

Верес

7

2

1

4

5-8

7

13.

Олександрія

7

2

1

4

9-13

7

14.

СК Полтава

7

1

1

5

5-13

4

15.

Епіцентр 

7

1

0

6

7-14

3

16.

Рух

7

1

0

6

4-16

3

Турнірне становище в УПЛ