Трамп сотрудничает с Путиным: легенда НХЛ раскритиковал действия президента США
- Доминик Гашек обвинил Дональда Трампа в сотрудничестве с Владимиром Путиным, предполагая, что Трамп угрожал Владимиру Зеленскому о возможном уничтожении Украины Россией.
- Перед визитом президента Украины в США состоялись разговоры между Трампом и Путиным, где обсуждалась возможная встреча, которая так и не была согласована.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек отреагировал на очередные разговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Знаменитый хоккеист заподозрил президента США в сотрудничестве с российским диктатором.
Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек не оставил без внимания последние события в Белом доме. Он высказался о подковерных договоренностях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Доминика Гашека в сети Х.
Почему Гашек обвинил Трампа в сотрудничестве с Путиным?
По информации Financial Times, Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского принять условия России, ведь в противном случае она "уничтожит Украину".
Доминик Гашек прокомментировал материал FT. Он сделал пост, в котором обвинил Трампа в сотрудничестве с преступником Путиным.
"Если Трамп действительно угрожал Зеленскому, что Россия уничтожит Украину – значит президент США поднялся на такой же уровень преступности, как и Путин. Трамп сотрудничает с Путиным, чтобы захватить украинскую территорию!
Границы Украины четко указаны в Конституции. Если кто-то попытается это изменить угрозами или насилием – он будет наказан. Это касается всех без исключения!", – написал Гашек.
Отметим, что Доминик Гашек активно поддерживает Украину в борьбе за независимость. Олимпийский чемпион-1998 публично осудил действия России и призывает отстранить представителей страны-агрессора от международных соревнований.
Кстати, в России истерически реагируют на высказывания Доминика Гашека. В стране-террористке обвинили легендарного хоккеиста в русофобии и разжигании войны.
Что известно о переговорах Путина и Трампа?
- Напомним, что перед визитом президента Украины в США Дональду Трампу позвонил российский диктатор Владимир Путин. Это произошло на фоне возможной передачи нашему государству ракет "Томагавк".
- Президенты США и России договорились о встрече, которая должна была состояться через две недели в Будапеште. Однако впоследствии в России заявили, что не согласовывали конкретные даты встречи. Более того, страна-агрессор не согласилась на условия Трампа остановить войну на нынешней линии фронта.