Трамп співпрацює з Путіним: легенда НХЛ розкритикував дії президента США
- Домінік Гашек звинуватив Дональда Трампа в співпраці з Володимиром Путіним, припускаючи, що Трамп погрожував Володимиру Зеленському про можливе знищення України Росією.
- Перед візитом президента України до США відбулися розмови між Трампом і Путіним, де обговорювалася можлива зустріч, яка так і не була узгоджена.
Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек відреагував на чергові розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Знаменитий хокеїст запідозрив президента США у співпраці з російським диктатором.
Легендарний чеський воротар Домінік Гашек не залишив поза увагою останні події у Білому домі. Він висловився про підкилимні домовленості між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, пише 24 Канал з посиланням на сторінку Домініка Гашека у мережі Х.
Читайте також Російські терористи пошкодили арену хокейного клубу Сокіл: жахливі наслідки атаки на Київ
Чому Гашек звинуватив Трампа у співпраці з Путіним?
За інформацією Financial Times, Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського прийняти умови Росії, адже в іншому випадку вона "знищить Україну".
Домінік Гашек прокоментував матеріал FT. Він зробив пост, в якому звинуватив Трампа у співпраці зі злочинцем Путіним.
"Якщо Трамп дійсно погрожував Зеленському, що Росія знищить Україну – значить президент США піднявся на такий самий рівень злочинності, як і Путін. Трамп співпрацює з Путіним, щоб захопити українську територію!
Кордони України чітко вказані в Конституції. Якщо хтось спробує це змінити погрозами чи насильством – він буде покараний. Це стосується всіх без винятку!", – написав Гашек.
Зазначимо, що Домінік Гашек активно підтримує Україну у боротьбі за незалежність. Олімпійський чемпіон-1998 публічно засудив дії Росії та закликає відсторонити представників країни-агресорки від міжнародних змагань.
До речі, у Росії істерично реагують на висловлювання Домініка Гашека. У країні-терористці звинуватили легендарного хокеїста у русофобії та розпалюванні війни.
Що відомо про переговори Путіна і Трампа?
- Нагадаємо, що перед візитом президента України до США Дональду Трампу подзвонив російський диктатор Володимир Путін. Це відбулося на тлі можливої передачі нашій державі ракет "Томагавк".
- Президенти США і Росії домовилися про зустріч, яка мала відбутися за два тижні у Будапешті. Однак згодом у Росії заявили, що не погоджували конкретні дати зустрічі. Ба більше, країна-агресор не погодилася на умови Трампа зупинити війну на теперішній лінії фронту.