Трамп співпрацює з Путіним: легенда НХЛ розкритикував дії президента США

Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек відреагував на чергові розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Знаменитий хокеїст запідозрив президента США у співпраці з російським диктатором.

Легендарний чеський воротар Домінік Гашек не залишив поза увагою останні події у Білому домі. Він висловився про підкилимні домовленості між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, пише 24 Канал з посиланням на сторінку Домініка Гашека у мережі Х.

Чому Гашек звинуватив Трампа у співпраці з Путіним?

За інформацією Financial Times, Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського прийняти умови Росії, адже в іншому випадку вона "знищить Україну".

Домінік Гашек прокоментував матеріал FT. Він зробив пост, в якому звинуватив Трампа у співпраці зі злочинцем Путіним.

"Якщо Трамп дійсно погрожував Зеленському, що Росія знищить Україну – значить президент США піднявся на такий самий рівень злочинності, як і Путін. Трамп співпрацює з Путіним, щоб захопити українську територію!

Кордони України чітко вказані в Конституції. Якщо хтось спробує це змінити погрозами чи насильством – він буде покараний. Це стосується всіх без винятку!", – написав Гашек.

Зазначимо, що Домінік Гашек активно підтримує Україну у боротьбі за незалежність. Олімпійський чемпіон-1998 публічно засудив дії Росії та закликає відсторонити представників країни-агресорки від міжнародних змагань.

До речі, у Росії істерично реагують на висловлювання Домініка Гашека. У країні-терористці звинуватили легендарного хокеїста у русофобії та розпалюванні війни.

Що відомо про переговори Путіна і Трампа?