С кем живет Олег Блохин после развода с Ириной Дерюгиной

Олег Блохин бесспорно один из лучших украинских футболистов в истории. Нападающий был кумиром миллионов фанатов, а потому всегда был интересен обществу своей личной жизнью.

Благодаря высоким достижениям, харизме и чувству юмора Блохин пользовался спросом среди женщин. Благодаря этому Олегу удалось построить звездную спортивную семью, сообщает 24 Канал.

По теме Такими их почти не видели: как выглядели жена и дочь Олега Блохина в 1989 году

Что произошло с браком Блохина и Дерюгиной?

В 1980 году Блохин женился на выдающейся гимнастке Ирине Дерюгиной, которая до этого уже дважды становилась чемпионкой мира. Кроме того, за три года у пары родилась дочь Ирина.



Впрочем вечной эта пара не стала и в конце 90-х распалась. Дерюгина вспоминала, что они начали расходиться характерами, а Ирина не хотела бросать гимнастику.

Это была моя инициатива по разводу. Я не могла оставить гимнастику. У Олега был сложный характер. Он обязательно должен был спать днем. Это давало сложности. Это уже прошло и ушло. Расставались по-разному, бывало и плакали. Все было. Держать это все эмоционально было трудно. В какой-то момент я жалела из-за развода. Возможно, не хватило выдержки, возможно, ума,

– рассказывала Дерюгина в интервью Дмитрию Гордону.

Однако Ирина не стала последней женой для Блохина. Довольно быстро Олег нашел новую любовь и с ней он живет вместе уже более 25-ти лет.

Кто такая Анжела Блохина?

В начале 00-х избранницей Олега стала женщина по имени Анжела. Она является куда менее известной обществу, чем Дерюгина. А если точнее – вообще неизвестной.

Пара оформила отношения спустя несколько лет после развода футболиста. Анжела не является публичной личностью, а сам футболист признавался, что она моложе его на 16 лет.



Поскольку легенде Динамо сейчас 73 года, в таком случае Анжеле – 57. Мир увидел пару вместе лишь в середине 00-х, тогда сам Олег работал уже наставником сборной Украины.



Чем именно занимается Анжела, широкой общественности особо неизвестно. Жена подарила Блохину двоих детей. В 2000 году на свет появилась дочь Анна, а через два года – ее сестра Екатерина.

Обе девушки являются поклонницами тенниса, но не играют в него на профессиональном уровне. Как-то Блохин признавался, что чувствует себя счастливым в новой семье и часто проводит с семьей время.



К слову, прошлом году в семье Блохина возник громкий скандал. Как рассказал журналист Игорь Бурбас, бывшая и нынешняя жены Олега будут судиться.

Дерюгина вместе с дочкой Ириной желают отсудить у Анжелы квартиру, которая принадлежит самому Блохину. Сам Олег остается владельцем недвижимости и ожидаемо никак не комментирует эти новости.

