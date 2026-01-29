Гол Анатолия Трубина в ворота Реала вызвал бурную реакцию не только у его партнеров по команде. Жена голкипера Бенфики Марина Галаган на своей странице в инстаграме показала эмоции с трибун во время решающего эпизода матча.
Смотрите также "Трубин! Что это было?": реакция футбольных звезд на чудо-гол голкипера Бенфики Реалу
Как праздновала жена Трубина?
Марина опубликовала в соцсетях видео со стадиона, где она безумно радуется после невероятного момента, когда Трубин забил в ворота испанского гранда. Эмоции – крик радости, объятия и поддержка – все это видно на кадрах.
Эмоции жены Анатолия Трубина: смотрите видео
Гол, вошедший в историю
Анатолий Трубин забил на 98-й минуте встречи – этот мяч стал решающим в матче Бенфика – Реал (4:2). Гол украинца помог Бенфике пробиться в плей-офф Лиги чемпионов благодаря лучшей разнице мячей в группе.
Реакция Марины в соцсетях
После финального свистка Марина поделилась в инстаграме серией кадров с трибун, где видно, как она поддерживает свою половину – с искренними эмоциями радости и гордости. Публикация сопровождалась эмодзи – символами счастья и удивления.
Историческое значение
- Этот гол считают одним из лучших в туре, и он уже номинируется на звание лучшего в Лиге чемпионов.
- Трубин стал пятым вратарем в истории турнира, который забил гол и первым, чей мяч непосредственно повлиял на выход команды в следующий этап.
- По данным сайта УЕФА, последний раз вратарь забивал в Лиге чемпионов с игры (не с пенальти или штрафного) 18 сентября 2023 года, когда Иван Проведель (Лацио) в компенсированное время спас свою команду, забив головой в ворота Атлетико Мадрид – это был последний такой случай до гола Трубина.