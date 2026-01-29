Гол Анатолія Трубіна у ворота Реалу викликав бурхливу реакцію не лише у його партнерів по команді. Дружина голкіпера Бенфіки Марина Галаган на своїй сторінці в інстаграмі показала емоції з трибун під час вирішального епізоду матчу.
Дивіться також "Трубін! Що це було?": реакція футбольних зірок на диво-гол голкіпера Бенфіки Реалу
Як святкувала дружина Трубіна?
Марина опублікувала в соцмережах відео зі стадіону, де вона шалено радіє після неймовірного моменту, коли Трубін забив у ворота іспанського гранда. Емоції – крик радості, обійми та підтримка – все це видно на кадрах.
Емоції дружини Анатолія Трубіна: дивіться відео
Гол, що увійшов в історію
Анатолій Трубін забив на 98-й хвилині зустрічі – цей м'яч став вирішальним у матчі Бенфіка – Реал (4:2). Гол українця допоміг Бенфіці пробитися до плей-оф Ліги чемпіонів завдяки кращій різниці м'ячів у групі.
Реакція Марини у соцмережах
Після фінального свистка Марина поділилася в інстаграмі серією кадрів з трибун, де видно, як вона підтримує свою половину – із щирими емоціями радості та гордості. Публікація супроводжувалася емодзі – символами щастя й здивування.
Історичне значення
- Цей гол вважають одним із найкращих у турі, і він вже номінується на звання найкращого в Лізі чемпіонів.
- Трубін став п'ятим воротарем в історії турніру, який забив гол і першим, чий м'яч безпосередньо вплинув на вихід команди в наступний етап.
- За даними сайту УЄФА, останній раз воротар забивав у Лізі чемпіонів з гри (не з пенальті чи штрафного) 18 вересня 2023 року, коли Іван Проведель (Лаціо) у компенсований час врятував свою команду, забивши головою у ворота Атлетіко Мадрид – це був останній такий випадок до голу Трубіна.