Гол Анатолія Трубіна у ворота Реалу викликав бурхливу реакцію не лише у його партнерів по команді. Дружина голкіпера Бенфіки Марина Галаган на своїй сторінці в інстаграмі показала емоції з трибун під час вирішального епізоду матчу.

Як святкувала дружина Трубіна?

Марина опублікувала в соцмережах відео зі стадіону, де вона шалено радіє після неймовірного моменту, коли Трубін забив у ворота іспанського гранда. Емоції – крик радості, обійми та підтримка – все це видно на кадрах.

Емоції дружини Анатолія Трубіна: дивіться відео

Гол, що увійшов в історію

Анатолій Трубін забив на 98-й хвилині зустрічі – цей м'яч став вирішальним у матчі Бенфіка – Реал (4:2). Гол українця допоміг Бенфіці пробитися до плей-оф Ліги чемпіонів завдяки кращій різниці м'ячів у групі.

Реакція Марини у соцмережах

Після фінального свистка Марина поділилася в інстаграмі серією кадрів з трибун, де видно, як вона підтримує свою половину – із щирими емоціями радості та гордості. Публікація супроводжувалася емодзі – символами щастя й здивування.

Історичне значення