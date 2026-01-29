Настоящий вулкан эмоций: реакция жены Трубина на его гол Реалу разорвала сеть

Украинец Анатолий Трубин забил решающий гол в ворота Реала, который позволил Бенфике выйти в 1/16 Лиги чемпионов. Жена голкипера бурно отпраздновала это взятие ворот.

Гол Анатолия Трубина в ворота Реала вызвал бурную реакцию не только у его партнеров по команде. Жена голкипера Бенфики Марина Галаган на своей странице в инстаграме показала эмоции с трибун во время решающего эпизода матча.

Как праздновала жена Трубина?

Марина опубликовала в соцсетях видео со стадиона, где она безумно радуется после невероятного момента, когда Трубин забил в ворота испанского гранда. Эмоции – крик радости, объятия и поддержка – все это видно на кадрах.

Эмоции жены Анатолия Трубина: смотрите видео

Гол, вошедший в историю

Анатолий Трубин забил на 98-й минуте встречи – этот мяч стал решающим в матче Бенфика – Реал (4:2). Гол украинца помог Бенфике пробиться в плей-офф Лиги чемпионов благодаря лучшей разнице мячей в группе.

Реакция Марины в соцсетях

После финального свистка Марина поделилась в инстаграме серией кадров с трибун, где видно, как она поддерживает свою половину – с искренними эмоциями радости и гордости. Публикация сопровождалась эмодзи – символами счастья и удивления.

