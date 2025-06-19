Реал не смог выиграть свой первый матч под руководством Алонсо: герой ЧМ-2022 отбил пенальти

Мадридский клуб был близок к успеху в битве против Аль-Хиляля. Впрочем Вальверде не смог с отметки переиграть Буну в конце встречи.

В США Клубный чемпионат мира-2025 набирает обороты! В среду, 18 июня, на турнире стартовал мадридский Реал, который играл против одной из лучших команд Азии Аль-Хиляля, сообщает 24 Канал.

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Дебют Хаби Алонсо

Это был первый матч мадридцев во главе с новым наставником Хаби Алонсо. Испанец перебрался в клуб после молниеносной работы в Байере, а перед Клубным ЧМ еще и получил суперусиление в лице Гейсена и Александера-Арнольда.

В конце концов оба новичка вышли на матч против Аль-Хиляля с первых минут. Саудовская команда считается одной из лучших в Азии, ведь за нее играют такие известные игроки как Митрович, Канселу, Кулибали, Буну и Милинкович-Савич.

А летом команда еще и назначила тренером Симоне Индзаги, который дважды доводил Интер до финала Лиги чемпионов. Поэтому ожидалось, что аравийцы дадут бой "бланкос".

Реал – Аль-Хиляль 1:1

Голы: Г. Гарсия, 34 – Р. Невеш, 41 (пен).

В конце концов "синие" даже владели игровой инициативой в первом тайме и имели больше острых моментов у ворот Куртуа. Впрочем, первым забил все же Реал.

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Мадридцы организовали контратаку, в результате которой Гонсало Гарсия замкнул прострел от Родриго. Но Аль-Хиляль все же вернул паритет перед перерывом.

Асенсио придержал руками соперника в собственной площадке, а Рубен Невеш уверенно реализовал пенальти. Уже после перерыва Реал забрал инициативу к своим ногам и пытался вырвать победу.

Аль-Хиляль долго отбивался, но Аль-Кахтани заработал пенальти перед компенсированным временем. Аравиец отмахнулся от Франа Гарсии, из-за чего судья указал на отметку. Однако команду Симоне Индзаги спас Яссин Буну.

Вратарь Аль-Хиляля отбивает пенальти: смотреть видео

Марокканец эффектно парировал удар от Вальверде и накрыл мяч после этого. Этот сейв позволил Аль-Хилялю защитить ничью, тогда как Хаби Алонсо не смог начать свою историю в Реале с победы. Уже 22-го числа мадридцы проведут второй матч КЧМ против Пачуки.