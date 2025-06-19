Реал не смог выиграть свой первый матч под руководством Алонсо: герой ЧМ-2022 отбил пенальти
- Реал сыграл вничью 1:1 с Аль-Хилялем на Клубном чемпионате мира-2025.
- Это был первый матч "бланкос" под руководством Хаби Алонсо.
- Вратарь аравийцев Яссин Буну отразил пенальти от Федерико Вальверде.
Мадридский клуб был близок к успеху в битве против Аль-Хиляля. Впрочем Вальверде не смог с отметки переиграть Буну в конце встречи.
В США Клубный чемпионат мира-2025 набирает обороты! В среду, 18 июня, на турнире стартовал мадридский Реал, который играл против одной из лучших команд Азии Аль-Хиляля, сообщает 24 Канал.
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Дебют Хаби Алонсо
Это был первый матч мадридцев во главе с новым наставником Хаби Алонсо. Испанец перебрался в клуб после молниеносной работы в Байере, а перед Клубным ЧМ еще и получил суперусиление в лице Гейсена и Александера-Арнольда.
В конце концов оба новичка вышли на матч против Аль-Хиляля с первых минут. Саудовская команда считается одной из лучших в Азии, ведь за нее играют такие известные игроки как Митрович, Канселу, Кулибали, Буну и Милинкович-Савич.
А летом команда еще и назначила тренером Симоне Индзаги, который дважды доводил Интер до финала Лиги чемпионов. Поэтому ожидалось, что аравийцы дадут бой "бланкос".
Реал – Аль-Хиляль 1:1
Голы: Г. Гарсия, 34 – Р. Невеш, 41 (пен).
В конце концов "синие" даже владели игровой инициативой в первом тайме и имели больше острых моментов у ворот Куртуа. Впрочем, первым забил все же Реал.
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Мадридцы организовали контратаку, в результате которой Гонсало Гарсия замкнул прострел от Родриго. Но Аль-Хиляль все же вернул паритет перед перерывом.
Асенсио придержал руками соперника в собственной площадке, а Рубен Невеш уверенно реализовал пенальти. Уже после перерыва Реал забрал инициативу к своим ногам и пытался вырвать победу.
Аль-Хиляль долго отбивался, но Аль-Кахтани заработал пенальти перед компенсированным временем. Аравиец отмахнулся от Франа Гарсии, из-за чего судья указал на отметку. Однако команду Симоне Индзаги спас Яссин Буну.
Вратарь Аль-Хиляля отбивает пенальти: смотреть видео
Марокканец эффектно парировал удар от Вальверде и накрыл мяч после этого. Этот сейв позволил Аль-Хилялю защитить ничью, тогда как Хаби Алонсо не смог начать свою историю в Реале с победы. Уже 22-го числа мадридцы проведут второй матч КЧМ против Пачуки.